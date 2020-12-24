Певице пришлось сделать заявление о расставании с мужем

Уходящий год точно запомнится большим количеством разводов среди звездных пар. Не так давно в Сети заговорили и о расставании Кристины Орбакайте с ее мужем Михаилом Земцовым. Певица решила рассказать об отношениях с супругом, а заодно поделилась планами на Новогоднюю ночь.

По словам артистки, у них с мужем все хорошо, а слухи о разводе – беспочвенны. Новый год они также планируют встречать вместе. Сама Кристина признается, что очень хотела бы собрать всю большую семью за одним праздничным столом.

Орбакайте также призналась, что новогодние блюда почти всегда готовит Примадонна. Изредка, когда гостей слишком много, Пугачева может пригласить повара. Праздничный стол звездного семейства не обходится без классических оливье и селедки под шубой, а на горячее обычно запеченная утка или гусь, пишет "Собеседник".

"Для меня главное новогоднее блюдо – шампанское! Так уж получается, что о нем вспоминаешь только в Новый год", – шутит певица.

К слову, Орбакайте не стала жаловаться на отмену концертов, подчеркнув, что 2020 для нее стал годом семьи. Благодаря пандемии артистка стала больше времени проводить с семьей. Из-за этого Кристине даже непросто возвращаться на сцену, потому что она успела отвыкнуть оставлять надолго мужа и дочь.

Ранее Орбакайте поделилась с поклонниками трогательным семейным видео. Звезда показала, как они с мужем и дочкой проводят время в Нью-Йорке.