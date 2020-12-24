Напавший на актера мужчина поделился своей версией произошедшего

В ноябре Павел Прилучный был госпитализирован с травмой черепа. В итоге звезде "Мажора" даже пришлось делать операцию. Сам актер сначала утверждал, что упал с лестницы, затем и вовсе стал отшучиваться, что подрался, защищая бабушку. Однако журналистам удалось выяснить, что артист действительно подрался, только вот по совсем другой причине.

Владелец того самого ночного клуба Владимир Семенов решил поделиться своей версией событий. Бизнесмен признается, что о том, что было возбуждено уголовное дело, он узнал случайно. После этого мужчина решил написать явку с повинной, его допросили в качестве подозреваемого.

Прилучный в компании двух мужчин приехал в клуб Семенова примерно в 6:30 утра. Все были выпившими, но в хорошем настроении. Когда владелец заведения отказался отключать видеонаблюдение, Павел демонстративно покинул клуб, но спустя время вновь вернулся.

После это экс-супруг Агаты Муцениеце предложил Семенову подняться на второй этаж, где был расположен зал для единоборств. Когда мужчины вошли в зал, актер предложили Владимиру устроить спарринг, однако тот отказался, чем, кажется, разозлил звезду.

"Он настаивал и стал раздеваться: снял кофту и обувь. Видя, что его не остановить, я предложил ему надеть боксерские перчатки, по одной на руки, а ему выбрать левую или правую. В противном случае может быть больно", – поделился владелец клуба с "Московским комсомольцем".

Однако и от этого варианта Прилучный отказался, настаивая на том, что хочет драться, "как на улице". Семенов, по его словам, до последнего пытался предотвратить драку, однако в итоге сработали рефлексы. В один из моментов мужчина ударил Павла в ответ.

При этом точно вспомнить, куда бил, владелец клуба не может, однако отметил, что Прилучный почти сразу встал на ноги и захотел продолжить драку, но Семенов не позволил этого сделать.

"Более никаких ударов я ему не наносил. И тем более, не бил его сзади, не садился на него, и не добивал, как он рассказывает сотрудникам полиции", – подытожил обидчик актера.

Ранее звезду "Закрытой школы" заподозрили в очередной измене.