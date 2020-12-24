Юморист преподнес своей супруге золотые серьги

Похоже, Евгений Петросян любит баловать свою супругу дорогими подарками. На днях юморист подарил Татьяне Брухуновой украшение за 320 тысяч рублей. На роскошный аксессуар обратили внимание журналисты.

Жена артиста похвасталась в "Инстаграм" полученными коробочками от Van Cleef & Arpels – французского бренда ювелирных изделий. "Когда тебя ❤️, то самый серый понедельник не такой уж и грустный", – подписала публикацию Татьяна. Судя по всему, подарок ей сделал именно Петросян, причем без повода.

Затем Брухунова опубликовала кадры уже с новым украшением. Им оказались золотые серьги в форме цветка, инкрустированные ониксом. Именно изделия в виде четырехлистника являются визитной карточкой бренда. То, что на видео Татьяна предстала в подаренных мужем серьгах, она также подтвердила в комментариях. "В сторис вы в новых серьгах?" – спросили подписчики, на что жена Петросяна ответила утвердительно.

Украшение от Van Cleef & Arpels, которое получила в подарок возлюбленная юмориста, стоит около 320 тыс. руб., отмечает Paparazzi.

До этого супруга юмориста также хвасталась дорогими вещами, но о том, откуда у нее такие предметы роскоши не говорила.

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала снимок в необычном образе – молодая жена артиста позировала в платье с декольте и произвела настоящий фурор.