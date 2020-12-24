Счастливую жизнь актрисы разрушило одно злополучное знакомство

Наталья Рычагова появилась на свет в мае 1945 года в семье известного художника. В кино актриса впервые попала, когда ей было всего 10 лет. Режиссеру Илье Фрэзу очень понравился типаж юной школьницы, поэтому он предложил ей сняться в киноленте "Васек Трубачев и его товарищи", которая имела большой успех.

После выхода картины в прокат, девочка проснулась знаменитой. Тогда ее мама решила отдать дочку в театральную школу. Уже после ее окончания Рычагова поступила во ВГИК.

Активно сниматься Наталья начала уже на втором курсе университета. После рождения дочери Марии Рычагова примет участие в фильмах, которые сделают ее знаменитой: "Преступи порог", "Офицеры". Однако в 90-ые годы настали непростые времена для актеров. Звезде даже пришлось заняться озвучкой, чтобы хоть как-то прокормиться.

Трудностей добавляла и дочь артистки, которой пророчили блестящую карьеру в музыке, однако мечтам девочки не суждено было сбыться, потому что ее начали беспокоить сильные боли в руках. Тогда наследница Рычаговой решила пойти по стопам матери и поступила во ВГИК, где и познакомилась со своим будущим мужем.





Однако именно знакомство в итоге погубит всю семью звезды "Офицеров". После свадьбы возлюбленный переедет в квартиру, где жила семья Натальи, будет отказываться работать, а после и вовсе бросит Марию с ребенком на руках.





Девушка не смогла справиться с предательством избранника. В 38 лет ее не стало от инсульта. Смерть дочери сильно покосила ее родителей. И хотя муж Рычаговой – Алексей Инжеватов – старался всячески помогать жене, поддерживал ее, вскоре не стало и его.

Это стало последним ударом для актрисы, которой умерла спустя 8 месяцев после гибели мужа.

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