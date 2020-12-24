Не пережила утрату дочери: как сложилась жизнь звезды "Офицеров" Натальи Рычаговой

Кадр из фильма &#34;Шутки в сторону&#34; (1984) Кадр из фильма &#34;У матросов нет вопросов&#34; (1980)
Кадр из фильма &#34;Баламут&#34; (1978) Кадр из фильма &#34;Сибирь&#34; (1976) Кадр из фильма &#34;Смертный враг&#34; (1971)
Счастливую жизнь актрисы разрушило одно злополучное знакомство

Наталья Рычагова появилась на свет в мае 1945 года в семье известного художника. В кино актриса впервые попала, когда ей было всего 10 лет. Режиссеру Илье Фрэзу очень понравился типаж юной школьницы, поэтому он предложил ей сняться в киноленте "Васек Трубачев и его товарищи", которая имела большой успех. 

После выхода картины в прокат, девочка проснулась знаменитой. Тогда ее мама решила отдать дочку в театральную школу. Уже после ее окончания Рычагова поступила во ВГИК. 

Кадр из фильма "Шутки в сторону" (1984)

Активно сниматься Наталья начала уже на втором курсе университета. После рождения дочери Марии Рычагова примет участие в фильмах, которые сделают ее знаменитой: "Преступи порог", "Офицеры". Однако в 90-ые годы настали непростые времена для актеров. Звезде даже пришлось заняться озвучкой, чтобы хоть как-то прокормиться. 

Трудностей добавляла и дочь артистки, которой пророчили блестящую карьеру в музыке, однако мечтам девочки не суждено было сбыться, потому что ее начали беспокоить сильные боли в руках. Тогда наследница Рычаговой решила пойти по стопам матери и поступила во ВГИК, где и познакомилась со своим будущим мужем. 

Кадр из фильма "Сибирь" (1976)

Однако именно знакомство в итоге погубит всю семью звезды "Офицеров". После свадьбы возлюбленный переедет в квартиру, где жила семья Натальи, будет отказываться работать, а после и вовсе бросит Марию с ребенком на руках. 

Кадр из фильма "Баламут" (1978)

Девушка не смогла справиться с предательством избранника. В 38 лет ее не стало от инсульта. Смерть дочери сильно покосила ее родителей. И хотя муж Рычаговой – Алексей Инжеватов – старался всячески помогать жене, поддерживал ее, вскоре не стало и его. 

Это стало последним ударом для актрисы, которой умерла спустя 8 месяцев после гибели мужа. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась судьба Ивановой из "Весны на Заречной улице". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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