Перенесшего инсульт Моисеева планируют вывезти из России

Перенесшего инсульт Моисеева планируют вывезти из России
Борис Моисеев. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнитель хита "Голубая луна" направится в Латвию

Поклонники, обеспокоенные состоянием Бориса Моисеева, вновь забили тревогу. В Сети стали все чаще появляться вести об ухудшении здоровья артиста, а брат и вовсе не может связаться с ним несколько месяцев. Арт-директор музыканта Сергей Горох сообщил журналистам, что певец планирует уехать из страны.

Сейчас исполнитель хита "Голубая луна" живет в своей Московской квартире, по словам директора, в полной гармонии с собой: общается с друзьями и занимается своим здоровьем, но сильно расстраивается, когда читает о себе неприятные вещи.

Помогает Моисееву домработница, а Горох старается навещать звезду каждый день после работы. Летом артист хочет поехать в Юрмалу – там у него своя квартира, рассказал арт-директор "Вечерней Москве".

Об ухудшении состояния Моисеева слухи стали ходить еще в мае, но Горох тогда так же сообщил СМИ, что подобные разговоры огорчают артиста, сам он чувствует себя для перенесшего инсульт человека неплохо и планирует отдохнуть в Юрмале после открытия границ.

Впрочем, некоторые считают, что друг знаменитости врет о его здоровье, а самого певца на самом деле уже нет в живых. Брат Маркс Толкач заявил, что Борис Моисеев не выходил на связь с апреля.

Карина СИРАЗОВА

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