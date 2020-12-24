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Поклонники часто говорят Юлии Высоцкой, что в свои 47 лет она выглядит гораздо моложе. При этом сама телеведущая отмечает, что никогда не делала уколов красоты, однако в этом году жена Андрея Кончаловского впервые об этом пожалела.
Юлия отметила, что хотела бы прибегнуть к услугам косметологов, чтобы выглядеть еще лучше. И если бы она знала, что все съемки и публичные мероприятия придется отмечать из-за коронавируса, то она бы непременно это сделала.
"Я честное слово пожалела, что не сделала никаких шагов по улушчайзингу. Я говорю об уколах красоты и таких процедурах, для которых нужно время, чтобы прийти в себя. Потому что, если бы кто-то знал; казалось, вот-вот все закончится, а нас закрыли", – разоткровенничалась Высоцкая в шоу "Мне это нравится" на своем ютуб-канале.
Жена Кончаловского отметила, что к использование ботокса она не отрицает, но только в том случае, если лицо остается "живым".
Саму Юлию не устраивает, что у нее на лице слишком много морщин, однако она еще не решила, как решить эту проблему. Хоть Высоцкая и не против уколов красоты, она боится, что любые косметические манипуляции ее изуродуют.
Ранее актриса показала роскошный особняк, в котором они живут вместе с Кончаловским.
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