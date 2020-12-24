Высоцкую ужаснуло изуродованное лицо после уколов красоты

Высоцкую ужаснуло изуродованное лицо после уколов красоты
Юлия Высоцкая. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая решилась на манипуляции с внешностью

Поклонники часто говорят Юлии Высоцкой, что в свои 47 лет она выглядит гораздо моложе. При этом сама телеведущая отмечает, что никогда не делала уколов красоты, однако в этом году жена Андрея Кончаловского впервые об этом пожалела. 

Юлия отметила, что хотела бы прибегнуть к услугам косметологов, чтобы выглядеть еще лучше. И если бы она знала, что все съемки и публичные мероприятия придется отмечать из-за коронавируса, то она бы непременно это сделала.

"Я честное слово пожалела, что не сделала никаких шагов по улушчайзингу. Я говорю об уколах красоты и таких процедурах, для которых нужно время, чтобы прийти в себя. Потому что, если бы кто-то знал; казалось, вот-вот все закончится, а нас закрыли", – разоткровенничалась Высоцкая в шоу "Мне это нравится" на своем ютуб-канале. 

Жена Кончаловского отметила, что к использование ботокса она не отрицает, но только в том случае, если лицо остается "живым".  

Саму Юлию не устраивает, что у нее на лице слишком много морщин, однако она еще не решила, как решить эту проблему. Хоть Высоцкая и не против уколов красоты, она боится, что любые косметические манипуляции ее изуродуют. 

Ранее актриса показала роскошный особняк, в котором они живут вместе с Кончаловским. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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