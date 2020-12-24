Разведенная Бледанс показала нового супруга

Разведенная Бледанс показала нового супруга
Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранником звезды оказался известный актер

После развода с Александром Семиным в 2017 году Эвелина Бледанс предпочитает хранить свою личную жизнь в тайне. Актриса несколько месяцев назад призналась, что уже не первый год состоит в отношениях, но имя своего избранника раскрывать не стала. Сегодня звезда удивила поклонников совместным фото с мужчиной, которого она представила как своего четвертого супруга.

"Просила хорошего нового мужа. Получила. Мы подходим друг другу?"

– подписала кадры, сделанные на фоне украшенных к Новому году деревьев, артистка. "Очень красиво смотритесь вместе. Любви вам", "Красавца отхватила!" – порадовались за Бледанс поклонники и даже принялись поздравлять ее с замужеством.

Однако некоторым показалось, что не все так просто. Одних смутила подпись в конце публикации: "P.S. очень похож на моего реального". Другие же узнали в "избраннике" знаменитости актера Александра Арсентьева. В комментариях предположили, что артисты просто снимались вместе, а Бледанс таким образом просто пошутила: "Это актер кино Александр Арсентьев. Ждите скоро они вместе играют", "Кино будет хорошим".


Стоит отметить, что Бледанс и Арсентьева действительно вряд ли связывают романтические отношения. Актер уже больше десяти лет женат и воспитывает с супругой двоих детей.

В начале декабря сестру Эвелины Бледанс поймали с наркотиками, и теперь девушке грозит тюрьма. Ситуацию прокомментировала сама телеведущая.

Карина СИРАЗОВА

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