Супруга знаменитого актера пытается избавиться от тех, кто узнал ее секрет

Всплыли неожиданные подробности в деле об имуществе Алексея Баталова. Михаил Цивин, которого подозревают в мошенничестве, продолжает утверждать, что Гитана Леонтенко добровольно переписала недвижимость, причем сделала это из ненависти к Надежде – дочери покойного супруга от первого брака.

"Для того чтобы понять природу этого скандала, надо повнимательнее приглядеться к зачинщице", – отметила подруга актера Виктория Лазич. Она напомнила, что до свадьбы с Гитаной Леонтенко артист был женат на Ирине Ротовой, а поднятый из-за наследства шум – последствия старых интриг вдовы.

"Гитана ведь сама просила Цивина придумать что-то, чтобы ничего не досталось Наде, дочери Баталова от первого брака. И теперь бессовестно топит людей, которые ей помогали",

– добавила Лазич. По ее словам, союз Баталова и Леонтенко не был счастливым, но актер не мог уйти из семьи из-за дочери Марии, которая с рождения страдает ДЦП.

Слова подруги Баталова подтвердил и Цивин. По его словам, Леонтенко подписала договор пожизненного содержания, согласно которому без согласия Марии с недвижимостью сделать ничего нельзя, поэтому квартиры он отнять просто не мог. Сделала вдова актера это для того, чтобы старшей дочери легендарного актера ничего не досталось.

"Она ее [Надежду – прим. ред.] ненавидит. Долго добивалась, чтобы Баталов ушел от семьи, оставив дочь",

– продолжил Цивин. Он утверждает, что после смерти актера Леонтенко выделила наследнице миллион рублей, а остальные полмиллиона долларов оставила себе.

Михаил Цивин заключил в беседе с "Комсомольской правдой", что вдова Алексея Баталова ополчилась на него с женой Натальей Дрожжиной из мести: "Мы случайно узнали позор ее жизни. Она просто мстит. Она убирает свидетелей".

Ранее стало известно о попытке Цивина и Дрожжиной сбежать из страны.