Актрису из "Моей прекрасной няни" обокрали на полмиллиона

Телезвезда попалась на уловку мошенников

Ольга Милоянина, известная по сериалам "Моя прекрасная няня" и "Воронины", стала жертвой злоумышленников. Актриса лишилась 500 тыс. руб., сообщили СМИ.

Телезвезде позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками "Сбербанка", и заявили об атаке счетов артистки. Тогда, по инструкции аферистов, Милоянина сняла деньги и перевела всю сумму на указанный злоумышленниками счет.

После случившегося актриса, которая также снималась в сериале "Кто в доме хозяин", обратилась в полицию, сообщает РЕН ТВ.

Карина СИРАЗОВА

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