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Ольга Милоянина, известная по сериалам "Моя прекрасная няня" и "Воронины", стала жертвой злоумышленников. Актриса лишилась 500 тыс. руб., сообщили СМИ.
Телезвезде позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками "Сбербанка", и заявили об атаке счетов артистки. Тогда, по инструкции аферистов, Милоянина сняла деньги и перевела всю сумму на указанный злоумышленниками счет.
После случившегося актриса, которая также снималась в сериале "Кто в доме хозяин", обратилась в полицию, сообщает РЕН ТВ.
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