Телезвезда попалась на уловку мошенников

Ольга Милоянина, известная по сериалам "Моя прекрасная няня" и "Воронины", стала жертвой злоумышленников. Актриса лишилась 500 тыс. руб., сообщили СМИ.

Телезвезде позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками "Сбербанка", и заявили об атаке счетов артистки. Тогда, по инструкции аферистов, Милоянина сняла деньги и перевела всю сумму на указанный злоумышленниками счет.

После случившегося актриса, которая также снималась в сериале "Кто в доме хозяин", обратилась в полицию, сообщает РЕН ТВ.