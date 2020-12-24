Певец собрался жениться на матери своих детей, заявила Алена Кравец

Вот уже пару дней не утихают слухи о тайной свадьбе Филиппа Киркорова. Поводом стала фотография из свадебного салона, которую опубликовала модельер Аника Керимова. И пусть девушка сразу же объяснила, что она шьет для певца не наряд для бракосочетания, а концертные костюмы. Однако это не остановило поклонников, которые тут же принялись гадать, кто же смог растопить сердце завидного холостяка.

И пока сам поп-король отмалчивается, Алена Кравец решила внести ясность и заявила, что свадьба все-таки будет.

"В последние дни у нас на Рублевке активно обсуждают предстоящую свадьбу Филиппа Киркорова! Мне сказали, что Филипп свяжет себя узами Гименея уже в самое ближайшее время", – сообщила звезда "Собеседнику".

Пока есть два варианта, кто может стать женой артиста. Первый – это женщина, которая подарила ему Аллу-Викторию и Мартина. Возможно, что Филипп Бедросович решил наконец перестать скрывать личность матери своих наследников.

Другой вариант – диджей и подруга Киркорова Катя Гусева. Музыкантов уже не раз подозревали в том, что их связывает что-то большее, чем просто дружба. Да и сама артистка признавалась, что не против выйти замуж на поп-короля.

Сама же Кравец пообещала журналистам созвониться с певцом, чтобы узнать все подробности и прояснить слухи.

А может, что-то связывает артиста с Анастасией Стоцкой, которую Киркоров не так давно поцеловал на глазах у всех.