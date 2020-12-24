Экс-супруга режиссера станцевала у бассейна в наряде с открытой спиной

Светлана Бондарчук, которая без стеснения делится откровенными кадрами, решила порадовать подписчиков новым видео с Мальдивских островов, куда она отправилась после своего дня рождения. Бывшая жена режиссера "9 роты" станцевала в "голом платье", засветив пикантную деталь.

Телеведущую сняли в движении около бассейна на фоне пальм и океана. Звезда позировала в голубом многоуровневом платье с бахромой. Наряд обнажал спину знаменитости, поэтому без труда можно было заметить, что нижнего белья на ней нет. Кроме того, из-за посадки платья оно слегка приоткрыло грудь модели.

"Мое любимое голое платье", – написала в комментариях сама экс-супруга Федора Бондарчука. Подписчики 52-летней ведущей не смогли сдержать восторга после просмотра видео и засыпали ее комплиментами:

"Света, это очень красиво", "Богиня!", "Хочется пересматривать это видео", "Красивая, грациозная, стильная и такая свободная от предрассудков".

Ранее Светлана Бондарчук опубликовала снимок топлес, однако тогда его оценили не все.