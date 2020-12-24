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Светлана Бондарчук, которая без стеснения делится откровенными кадрами, решила порадовать подписчиков новым видео с Мальдивских островов, куда она отправилась после своего дня рождения. Бывшая жена режиссера "9 роты" станцевала в "голом платье", засветив пикантную деталь.
Телеведущую сняли в движении около бассейна на фоне пальм и океана. Звезда позировала в голубом многоуровневом платье с бахромой. Наряд обнажал спину знаменитости, поэтому без труда можно было заметить, что нижнего белья на ней нет. Кроме того, из-за посадки платья оно слегка приоткрыло грудь модели.
"Мое любимое голое платье", – написала в комментариях сама экс-супруга Федора Бондарчука. Подписчики 52-летней ведущей не смогли сдержать восторга после просмотра видео и засыпали ее комплиментами:
"Света, это очень красиво", "Богиня!", "Хочется пересматривать это видео", "Красивая, грациозная, стильная и такая свободная от предрассудков".
Ранее Светлана Бондарчук опубликовала снимок топлес, однако тогда его оценили не все.
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