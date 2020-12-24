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Гарик Харламов решил поделиться с многочисленной аудиторией
личными трудностями. Оказалось, что однажды ему пришлось испытать адские боли.
У артиста прихватило живот в Риге – там комик развлекался азартными играми в
казино. Причиной резкого ухудшения самочувствия стал камень в почке.
Артисту было настолько плохо, что он сорвал с себя одежду и в одном белье катался по полу в игорном помещении.
"Это было в первый раз со мной, думал, что умираю", - вспоминает пережитое Харламов.
Вскоре к страдальцу подоспели сотрудники скорой помощи. Харламову вкололи обезболивающее, однако боль не утихала.
В итоге Гарика забрали в больницу. Там камень покинул организм шоумена, и боль тут же отступила. Сейчас артист с юмором вспоминает этот случай, однако во время приступа ему было совсем не до смеха. Леденящей душу историей знаменитость поделилась в шоу "Я себя знаю!" на ютуб-канале Азамата Мусагалиева.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как разведенный Харламов сделал предложение певице Юлии Зиверт. Интерес к звезде появился после того, как Гарик узнал размер ее заработка.
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