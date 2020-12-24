"Выросла и похорошела": Брежнева поделилась кадром младшей дочери-красавицы

"Выросла и похорошела": Брежнева поделилась кадром младшей дочери-красавицы
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девочка покорила пользователей своей лучезарностью

Вера Брежнева крайне редко показывает поклонникам в "Инстаграм" кадры со своими дочерями Соней и Сарой. Однако недавно артистка сделала исключение и выложила фото с младшей наследницей, которой исполнилось 11 лет 14 декабря.

На снимке Сара позирует в голубом костюме с коротким топом с мороженным в руках на фоне зелени. Девочка радостно улыбается. Брежнева отметила, что у ее дочери начались каникулы, а кадр сделала она сама. Судя по геотегу, семейство решило провести предновогодние дни в Дубаях.

Фото Сары вызвало бурную реакцию у интернет-пользователей. Многие отметили, что девочка подросла и стала красоткой, некоторые заметили, что она копия матери. Другие считают, что с возрастом Сара будет еще более обворожительной, как и ее родительница. 

"Я сначала подумала, что это Вера в детстве", "Прекрасная лучезарная девочка", "Я думаю, что это копия Веры в детстве. Рот, зубы, уши мамины! Через пару лет будет красавица, как мама", "Вера, у вас замечательная дочь с маминой улыбкой!", "Какая же она красивенная! Прям видно уже, что чем дальше тем будет вау!", "Сара выросла и похорошела!" – написали восхищенные фанаты.

Многие поклонники обратили внимание на негативные комменты о Саре. Они были возмущены тем, что некоторые интернет-пользователи позволяют себе плохие высказывания в адрес ребенка. Некоторые поинтересовались у Брежневой, как она терпит такое. На что певица заметила, что именно поэтому так редко делится фото дочерей. 

Ранее вскрылись неожиданные детали о характере Брежневой. 

Полина ИВАНОВА

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Думаю 4 с минусом, таких до дури, и это мягко сказано.
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