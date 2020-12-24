"По Ксении видно неприязнь": Успенская сдавила Собчак в объятиях

"По Ксении видно неприязнь": Успенская сдавила Собчак в объятиях
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица решила прекратить вражду с телеведущей

После скандального выпуска шоу "Док-Ток" Любовь Успенская и Ксения Собчак долгое время не общались. "Королева шансона" первой сделала шаг к примирению с телеведущей. Когда знаменитости встретились, Любовь Залмановна буквально заключила Ксению Анатольевну в объятия. Трогательный момент был заснят на камеру.

Комментируя происходящее, Успенская заявила, что не считает Собчак своим врагом. "Блондинка в шоколаде" поспешила подтвердить отсутствие конфликта с коллегой по звездному цеху, однако обниматься в ответ не стала. В то время как певица обвивала руками плечи журналистки, та стояла ровно и сверкала зубами. По мнению некоторых подписчиков, поведение Ксении явно выказывало ее недовольство.

"Люба молодец, журналистка стоит в отвращении явном, бестактная хабалка", "По Ксении видно неприязнь", – возмущаются пользователи Сети.

Кстати, прямо во время ролика звезды опять начали выяснять отношения. Успенская настаивала на том, что, обсуждая ее личную жизнь, Ксения была слишком жестока. Журналистка, в свою очередь, подчеркивала, что это просто ее работа.

Напомним, в прошлом году на передаче "Док-Ток" Собчак позволила себе весьма нелестно высказаться о методах воспитания, которыми пользуется Успенская. Таким способом журналистка коснулась нашумевшей истории о конфликте певицы со своей дочерью Татьяной Плаксиной.

Ольга ФЕДОРОВА

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