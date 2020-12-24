Федосеева-Шукшина развелась с Алибасовым

Супруги расстались спустя два года после свадьбы

Мария Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов перестали быть мужем и женой. Об этом сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Развод состоялся 24 декабря, а заявление подавала актриса 6 ноября. Как рассказал Горжанкин РИА "Новостям", толчком в разладу в отношениях супругов стала квартира, которую, по его словам,Федосеева-Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать.

Квартира стоит 10 млн рублей. Сообщалось, что актриса пошла на такой шаг под действием препаратов. В ходе судебных тяжб Федосеева-Шукшина смогла вернуть себе жилье, но Алибасов пообещал подать на апелляцию. 

Полина ИВАНОВА

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