СМИ: Петросян попал в "черный список" налоговиков из-за полумиллиона рублей

СМИ: Петросян попал в "черный список" налоговиков из-за полумиллиона рублей
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист не может рассчитаться с прошлогодней задолженностью

Народный сатирик Евгений Петросян стал одним из фигурантов "черного списка" Федеральной налоговой службы. У знаменитого артиста имеется весьма крупный долг перед государством практически на полмиллиона рублей.

Как отмечает источник, звезде "Кривого зеркала" предстоит выплатить немалую задолженность в размере 418 тысяч рублей – речь идет о неуплаченном налоге в прошлом году за его московскую квартиру. Столь крупную сумму Петросян задолжал за единственный объект.

О стоимости самого недвижимого имущества не сообщается. Не так давно близкий друг сатирика рассказал, что у Петросяна наступила черная полоса в жизни из-за серьезных финансовых проблем после развода с Еленой Степаненко и отсутствием гастролей из-за коронавирусной эпидемии. Все счета артиста находятся под арестом.

Экс-пара в рамках бракоразводного процесса делит недвижимое имущество общей стоимостью примерно в 1,5 млрд рублей – это пять квартир, один загородный дом с участком и несколько машино-мест, передает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал "Немалахов".

При этом артист не перестает баловать свою жену. Накануне супруга Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась перед подписчиками дорогим подарком от мужа – артист подарил возлюбленной аксессуар ценой в 320 тыс. рублей.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Артисты в трудной финансовой ситуации!На 1.5 лярда только недвижки🤣🤣🤣
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