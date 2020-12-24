Звезда "Ледникового периода" сразила публику откровенным снимком

Звезда "Ледникового периода" сразила публику откровенным снимком
Елена Ильиных. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигуристка показала свою естественную красоту

Елена Ильиных после вылета из шоу "Ледниковый период", где она выступала в паре с Владом Топаловым, отправилась отдыхать на Мальдивы. Перед отлетом домой фигуристка поделилась весьма смелыми кадрами.

На фото спортсменка сидит в ванне, наполненной водой с пеной. Мокрые волосы и отсутствие макияжа, а также цветок за ухом создали атмосферу полной расслабленности. Как призналась Ильиных, снимки сделал ее любимый Сергей Полунин. Несмотря на то, что фигуристка явно снялась в топе, который можно разглядеть, кадры получились чувственными и весьма пикантными. 

"Елена, Вы – прекрасны!", "Вот она настоящая красота", "Вы такая эффектная, такая офигенная!", "Афродита", "Елена сразила",

– восхитились красотой фигуристки фанаты. 

Многие обратили внимание на то, что Полунин натренировался и стал фотографировать свою возлюбленную лучше.

Ильиных выступала в "Ледниковом периоде" с Топаловым, с которым ей даже приписывали роман в Сети. Однако слухи так и остались ими. Фигуристка растит сына с танцором балета, которого родила в январе 2020 года. 

Полина ИВАНОВА

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