Хотели уложить в гроб: престарелая подруга Шаляпина отомстила Калашниковой

Хотели уложить в гроб: престарелая подруга Шаляпина отомстила Калашниковой
Анна Калашникова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Разобиженная пенсионерка оттаскала светскую львицу за волосы

Бывшие любовницы Прохора Шаляпина никак не хотят жить в мире и согласии. Сегодня стало известно об очередном скандале в шоу-бизнесе. Оказалось, экс-зазноба певца Алла Пеняева с кулаками атаковала еще одну некогда возлюбленную артиста Анну Калашникову.

Таким агрессивным способом 75-летняя Пеняева отреагировала на неоднозначную выходку Калашниковой. Модель и певица решила снять в своем клипе пенсионерку вместе с бывшим любовником. По сюжету они должны были улечься в гроб, а потом восстать из него. Такая постановка возмутила суеверную пожилую даму – сценарий пришлось переписывать.

Впрочем, полностью отказываться от мрачных задумок светская львица не захотела. В клипе Шаляпин с Пеняевой в итоге погибают, провалившись под землю.

Немудрено, что пенсионерка осталась недовольна опытом работы с молодой артисткой. Шаляпин уговорил Калашникову извиниться перед бывшей подругой. Однако, когда они приехали к Алле с цветами, та накинулась на Калашникову и даже вырвала ей клок волос, передает издание "Комсомольская правда".

Отметим, конфликт между двумя женщинами длится уже давно. Несколько дней назад Калашникова упала в обморок из-за выходки Пеняевой. 

Ольга ФЕДОРОВА

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