Прежней не осталась: как изменилась жизнь Вавиловой после смерти мужа

Прежней не осталась: как изменилась жизнь Вавиловой после смерти мужа
Наталья Вавилова. Кадр из фильма "Ученик лекаря" (1983)
Звезда фильма "Москва слезам не верит" не может смириться с потерей супруга

Знаменитая советская актриса Наталья Вавилова перестала сниматься в кино после распада Советского Союза, несмотря на молодой возраст – в начале 1990-х годов ей было чуть больше 30 лет. Однако карьера Натальи поначалу была блистательной.

На премьере кинокартины "Москва слезам не верит" актриса познакомилась с Самвелом Гаспаровым, который стал ее супругом, несмотря на разницу в 20 лет. Многие полагали, что именно режиссер повинен в профессиональном провале Вавиловой, однако в браке с Самвелом она снималась в кино на протяжении десятилетия, успев сыграть в нескольких картинах.

Судьба звезды поменялась после несчастного случая – во время съемок "Николай Подвойского" Наталья упала с лошади, травмировав позвоночник и потеряв ребенка – в тот момент она была беременна. После этого сыграла еще в двух картинах своего мужа, а затем ушла из кино.

С Гаспаровым Наталья была счастлива на протяжении 40 лет, занимаясь домашними хлопотами и дачей. Однако Самвела не стало в мае 2020 года – организм пожилого режиссера не справился с коронавирусом. Так 61-летняя Вавилова стала вдовой.

По словам друга Натальи, смерть супруга подкосила женщину. Она еще больше закрылась от внешнего мира. Правда, помощь ей оказывают многочисленные родственники – от одиночества Вавилова вряд ли страдает. Однако душевные муки изменили облик Натальи.

Сейчас артистка живет одна в своей квартире на юго-западе Москвы. Дачу на Рублевке пришлось продать.

"От прежней Наташи Вавиловой остались только ее большие грустные глаза", – рассказал друг звезды в интервью "Комсомольской правде".

Друг звездной пары Вилли Хштоян рассказывал ранее, что перед смертью Гаспаров тяжело переживал болезнь – за какое-то время он похудел на 20 килограммов из-за серьезнейших проблем с желудком.

Егор МАЛКОВ

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