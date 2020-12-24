Звезда показала публике свои морщины

Известная фигуристка Татьяна Навка решила побаловать своих подписчиков эксклюзивным кадром. Олимпийская чемпионка сфотографировалась без грамма косметики и не стала сильно ретушировать фотографию. Недоброжелатели тут же заметили, что кожа 45-летней знаменитости существенно поувяла, и поспешили поделиться своими наблюдениями с остальными подписчиками.



Для нового кадра супруга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова разместилась на красном кожаном диване. За спиной Татьяны богато украшенная новогодняя елка. Навка одета в бесформенный клетчатый жакет розового оттенка. Волосы спортсменки собраны в хвост, в уши вдеты крупные золотые кольца-серьги.

Некоторым вид Татьяны без косметики не пришелся по вкусу. Именитую чемпионку назвали старой и засыпали критическими замечаниями.

"Не очень удачное фото", "Без грима как-то старо выглядит Татьяна", "Что-то здесь такая старая!", "Старость не в радость", – изгаляются ненавистники.

Впрочем, верные фанаты знаменитости стали на ее защиту. Поклонники убеждены, что Навка обладает ярко выраженной индивидуальностью и отлично выглядит для своих лет.

Кстати, недавно фигуристка показала подросшую дочь от Александра Жулина. Пользователи Сети отметили, что 20-летняя девушка очень похожа на звездную мать.