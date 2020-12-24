Свободные отношения: Прилучный засветился в баре с неизвестной блондинкой

Свободные отношения: Прилучный засветился в баре с неизвестной блондинкой
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист решил расслабиться в компании пышногрудой девы

Российский актер Павел Прилучный стал нередко появляться в обществе разных дам после разлада со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Так, совсем недавно в СМИ появились слухи об очередном любовном романе Прилучного, который обратил внимание на коллегу по сериалу "В клетке".

Напомним, недавно медиа заподозрили Павла в любовной связи с актрисой Зепюр Брутян. В близком кругу актера сообщили, что своего возлюбленного Мирослава сразу же уличила в измене. Правда, на сторонние похождения половинки она старается закрывать глаза.

Неизвестно, в каких отношениях сейчас находятся Карпович с Прилучным – недавно Павел засветился в одном из ночных клубов с эффектной блондинкой. Оказалось, что артист решил хорошо провести время со своей однокурсницей, которая не слезала с его колен весь вечер.

"Отношения у них весьма свободные", – рассказали друзья звезды в интервью "Комсомольской правде".

Сама компрометирующая видеозапись, на котором актер зажигает в караоке, успела распространиться в соцсетях.

Не так давно Прилучного госпитализировали с черепной травмой. Оказалось, что актер подрался с владельцем ночного клуба – последний утверждает, что одолел артиста в честном спарринге, и ни о каком избиении не было речи.

Егор МАЛКОВ

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