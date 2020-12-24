"Была вся в крови": экс-солистку "Тату" избили на улице

"Была вся в крови": экс-солистку "Тату" избили на улице
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агрессию проявил бывший возлюбленный Волковой

В 2000-х группа "Тату" гремела на всю страну и за ее пределами. Недавно имя Юлии Волковой снова начало появляться в прессе. В одном из откровенных разговоров певица поведала о страшном событии в своей жизни. Однажды знаменитость стала жертвой свирепого бойфренда.

Трагедия случилась в Турции. Бывший возлюбленный, имя которого артистка хранит в тайне, во время отношений настаивал на том, чтобы Волкова жила в этой стране. Когда у звезды произошел рецидив рака, она уехала в Россию.

Операция прошла успешно. Волковой осталось решить некоторые вопросы с бывшим избранником – для этого она снова полетела в Турцию. В этой поездке и случилось несчастье. Мужчина решил напасть на свою подругу. Он избил Юлию прямо на улице – нанес ей несколько ударов по лицу.

"Я была вся в крови", – вспоминает страшные события звезда.

На телешоу "Пусть говорят" знаменитость призналась, что разгадала коварный план агрессор. Мужчина хотел изуродовать ее лицо с тем, чтобы испортить певице карьеру. Однако Юле удалось восстановиться – сейчас она активно выходит в свет.

Ранее Волкова сделала шокирующее признание о смертельной болезни. У нее снова случился рецидив рака.

Ольга ФЕДОРОВА

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гля, все инкубаторские какие то - на одно лицо, силикон, все дела...
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