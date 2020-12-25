Супруга отказалась пускать умирающего актера домой

Альберт Филозов, известный по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания" и "Одиссея капитана Блада", скончался четыре года назад. Народный артист похоронен на Ваганьковском кладбище, однако его место упокоения сильно отличается от могил других знаменитостей. Фото появилось в СМИ.

Последние годы актер боролся с онкологией и, когда его третья жена Наталья Стоцкая узнала, что лечение больше не имеет смысла, не пустила супруга домой. Филозова приютил сын Андрей, который несмотря на обиду заботился об отце до самого конца. Тем не менее, все наследство артист завещал Наталье и дочерям от этого брака – Анастасии и Анне.

Однако получившая наследство вдова не спешит с облагораживанием могилы знаменитости. Сейчас там стоит лишь потускневший крест с табличкой и небольшой иконкой – нет даже фотографии покойного. Планируют ли родные ставить памятник Филозову, неизвестно.

"Когда видим сиротскую могилу Альберта Леонидовича, сердце кровью обливается, – рассказали сотрудники кладбища "Экспресс газете". – Даже не верится, что здесь покоится знаменитый человек".

Альберт Филозов умер на 79-м году жизни 11 апреля 2016 года. Актер до последнего работал и, несмотря на болезнь, выходил на сцену за две недели до трагедии.