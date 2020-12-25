Унижаются ради рюмки: Цымбалюк обрушилась на звезд из-за Джигарханяна

Унижаются ради рюмки: Цымбалюк обрушилась на звезд из-за Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Киевская пианистка намекнула, что некоторые артисты страдают алкоголизмом

С ухода Армена Джигарханяна прошло уже 40 дней, и звезды решили почтить память артиста в эфире ток-шоу. Новый выпуск программы Андрея Малахова был посвящен бывшим женам режиссера – Татьяне Власовой и Виталине Цымбалюк-Романовской. И если собравшиеся в студии поддерживали 77-летнюю актрису, рассказывавшую о своей боли, то киевской пианистке, которой на шоу не было, досталось от гостей. Блондинка не стала молчать, ответив обидчикам в соцсетях.

Цымбалюк-Романовская намекнула, что некоторые знаменитости стали спиваться, поэтому "унижают себя", продают свою совесть и репутацию "ради рюмки и сосиски". По словам пианистки, зрители увидели "сильно помятых людей", всегда завидовавших и творческим успехам Джигарханяна, и его браку с молодой и любимой женщиной. Бывшая режиссера нелестно высказалась о некоторых знаменитостях, назвав их "пьяницами и дебоширами", а также престарелыми представителями древнейшей профессии.

В "Инстаграм" подписчики поддержали Цымбалюк-Романовскую: "Мы все понимаем, и видели как с Вами он был энергичен, весел и бодр!", "Малахов, вроде другом был, что случилось, я даже смотреть не стала, противно", "Я в шоке от грязных языков артистов, мне стыдно за них".


Однако поведение гостей студии Малахова неприятно удивило не только поклонников пианистки, но и остальных зрителей. В комментариях на "Ютуб" артистов упрекнули в лицемерии и раскритиковали авторов программы: "Человека нет, а сопли все тянутся, настоящая бесовщина!", "Не верится Власовой. Не спит она... ага", "Позорище, а не шоу! 40 дней, как человека не стало, вспоминайте его, а не Виталину".

Ранее Цымбалюк-Романовская высказалась, что близкие Джигарханяна превратили последние годы его жизни в настоящий позор.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Человек, признавший свою ошибку, заслуживает уважения. Но тупость Цымбалюк блокирует её собственное осознание, что не надо было влезать в чужую семью, где люди прожили вместе почти 50 лет. После стольких лет брака люди становятся родными, а Цымбалюк так и осталась, как "хата с краю" и "не пришей кобыле хвост". Пусть ей отольются все слёзы Т.Власовой!
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