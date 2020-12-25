Басков пустился в откровения об интимной жизни

Басков пустился в откровения об интимной жизни
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец рассказал об экспериментах сразу с двумя партнерами

Николай Басков поделился подробностями своей интимной жизни. "Золотой голос" признался, что у него была близость одновременно с двумя людьми. Об этом стало известно в новогоднем выпуске шоу Максима Галкина и Басты.

Артист стал участником коллаборации двух популярных Ютуб-программ – "Музыкалити" и "Вопрос ребром". Он в компании Наташи Королевой и Александра Реввы вместе с молодыми звездами оценивали лучшие современные треки уходящего года. Кроме того, знаменитости отвечали на провокационные вопросы из зала.

Так, один из них был посвящен интимной близости. Басков первым признался в подобном опыте, затем артиста поддержала и Королева. Однако детали звезды все-таки предпочли не рассказывать. "Натуральный блондин" также утвердительно ответил на вопрос о том, отправлял ли он интимные фото. Тут уже Баскова поддержал резидент Comedy Club.

Также исполнитель хита "Шарманка" поделился несколькими историями о самых дорогих подарках от поклонников. По словам Баскова, он получал часы за миллион долларов, элитный автомобиль Роллс-Ройс и даже виллу в Турции. Ролик опубликован на Ютуб-канале ТО "Gazgolder".

Ранее Николай Басков случайно выдал секрет Наташи Королевой.

Карина СИРАЗОВА

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