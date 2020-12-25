"Электроклуб" подогревал к себе интерес благодаря игре на публику

Известный российский музыкант Виктор Салтыков рассказал о своих отношениях с поп-дивой Ириной Аллегровой, с которой выступал в 1980-е годы в легендарном советском "Электроклубе". Многие поклонники были уверены в любовных отношениях участников звездного коллектива.

Позднее, десятилетия спустя, артист признался, что ни о каких любовных отношениях не было речи – просто "Электроклуб" таким образом играл на публику, чтобы подогреть к себе интерес. Более того, Салтыков специально снимал кольцо перед предстоящим выступлением на сцене – так они обеспечивали себя концертами.

"Да, все думали, что у нас с Аллегровой роман. Но не было у нас близких и любовных отношений никогда", - признался музыкант в эфире телепередачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Впрочем, Салтыков добавил, что именно его стараниями формировался тогда образ Ирины Аллегровой, которая "выстрелила" одной известной песней, исполнив ее на "Песне года" в шикарном платье. Однако позднее, обговаривая детали с будущими коллегами по "Электроклубу", участники решили: стиль главной звезды группы необходимо менять.

"Пришлось рвать ей джинсы", – признался Виктор.

Сама Аллегрова в середине 1990-х годов переживала настоящий расцвет своей популярности. Однако артистка мечтала о втором ребенке, которого долгое время не получалось зачать. Однажды шальная императрица обратилась за помощью к одному из шаманов в Новой Зеландии, который провел для россиянки настоящий магический ритуал.