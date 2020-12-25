"Спасает свободу любой ценой": Прилучный ответил избившему его бизнесмену

"Спасает свободу любой ценой": Прилучный ответил избившему его бизнесмену
Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер считает, что предприниматель пытается выйти сухим из воды

Павел Прилучный впервые прокомментировал свое избиение в Калининграде, после которого ему даже пришлось перенести операцию на лице. Актер признался, что ему не нравится реагировать на странную информацию, которая распространяется в Сети. 

Артист написал в инстаграм-историях, что делом занимаются правоохранители. Следователи и медэксперты, отметил Прилучный, примут объективное решение, на основе реальной информации. 

"В общем, по серьезному",

– указала знаменитость. 

Актер добавил, что "человек" хочет спасти свою репутацию и остаться на свободе любой ценой "парадоксальным" образом, искажая факты и распространяя их в желтой прессе, что, по его словам, можно понять. 

Прилучный также отметил, что больше на эту тему разговаривать не собирается. Хотя актер в шутку указал на то, что "интервью" и "расследования" и дальше будут появляться в Сети. Актер собирается заниматься съемками, которых у него много, а не отвлекаться на "вбросы". 

Скриншот instagram.com/bugevuge

Ранее бизнесмен из Калининграда Владимир Семенов рассказал свою историю происшествия. По его словам, Прилучный сам предложил устроить спарринг, когда владелец клуба отказался отключить видеонаблюдение. Утихомирить звезду не удалось. Как отмечает телеканал "360", Семенов сообщал, что ему пришлось защищаться, хоть он и не хотел драться. 

Полина ИВАНОВА

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