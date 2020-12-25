Ничем не брезгуют: Ярмольник высказался о "проституции" среди артистов

Ничем не брезгуют: Ярмольник высказался о "проституции" среди артистов
Леонид Ярмольник. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист рассказал, на что готовы звезды ради востребованности

Российский актер Леонид Ярмольник высказался на тему беспринципности среди артистов, объяснив феномен этого явления. По словам знаменитости, причина предельно проста – если звезды не смогут подстраиваться под сложившиеся обстоятельства, то никакого зрительского интереса к ним не будет.

Ярмольник также заявил, что нередко артистов называют "проститутками" из-за отсутствия брезгливости – шоу-бизнес должен "подстраиваться" под предлагаемую "пищу", так как излишняя избирательность чревата потерей популярности и востребованности.

"Не брезгуют ничем", – признался актер.

Артист также высказался о "воровстве" среди актеров, профессия которых, по его словам, основана на заимствовании. Однако для звезд кинокартин важно умение "присвоить". Более того, сам Ярмольник утверждает, что нередко "подворовывал" у звезд Голливуда, таких как Джек Николсон и Роберт Де Ниро, а также советских актеров Юрия Яковлева и Михаила Ульянова.

Ярмольник считает, что его времена уже прошли – вряд ли кто-то доверит пожилому актеру яркую роль. Сказывается возраст – 66-летний артист теперь играет пенсионеров, о чем он заявил в эфире Ютуб-канала RTVI.

Недавно сообщалось о том, что супругу Ярмольника Оксану госпитализировали с двусторонней пневмонией из-за коронавирусной инфекции.

Егор МАЛКОВ

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