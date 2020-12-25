Наследник знаменитости узнал об этом лишь спустя полгода

Сергей Зверев-младший с самого детства блистал на светских мероприятиях вместе с отцом, приковывая к себе внимание прессы. Однако повзрослев, сын сильно разругался с телезвездой, а теперь выяснилось, что шоумен и вовсе тайно выписал наследника из квартиры. Об этом сообщила адвокат Майя Сандлер, к которой обратился Зверев-младший.

О недействительности регистрации сыну ведущего сообщили в МФЦ. Зверев выписал молодого человека из апартаментов на Тверской, не сообщив ему об этом. "Полгода он числится бомжом", – добавила Сандлер, возмущенная тем, что артист даже не уведомил наследника об этом.

Стилист настроен к Сергею крайне враждебно и отказывается вообще от каких-либо контактов с ним. Зверев-младший женился во второй раз и снимает однокомнатную квартиру в Коломне. Молодой человек признался, что был бы рад, если бы отец купил ему жилплощадь в городе, которая по сравнению с апартаментами в Москве стоит всего 2,3 млн рублей. Больше ни на какое наследство Зверев-младший претендовать не планирует.

По мнению Сандлер, Зверев совсем не воспитывал сына: не дал ему возможность получить достойное образование и работу. Сейчас молодой человек вынужден заниматься саморазвитием. Адвокат поведала, что стилист не хотел лишний раз тратиться на сына-подростка – в семье начались конфликты из-за денег.

В 17 лет Зверев-младший случайно узнал о том, что его усыновили. Это ему в порыве злости сообщила бабушка. Тогда Сергей решил найти своих биологических родителей, что стало ударом для телеведущего, передает "Комсомольская правда".

Ранее жена Зверева-младшего заявила, что намерена отомстить звезде за отношение к сыну.