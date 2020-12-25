Актриса некрасиво поступила с продюсером "На-На", считает представитель шоумена

После скандала из-за квартиры Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись. Заседание состоялось накануне в Москве, но продюсер "На-На" на суд не пришел. А пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин еще и упрекнул его бывшую в том, что из-за нее артист оказался в трудном положении.

Представитель Алибасова подчеркнул, что год для знаменитости выдался невероятно тяжелым: кража, покушение на убийство, тяжелая болезнь, а теперь еще и разрыв с женой. Катализатором он назвал инцидент с жилплощадью.

"Алибасов ни в чем не виноват. Он продал квартиру, имея на это полное право, будучи законным хозяином, чтобы выручить деньги на лечение",

– заявил журналистам Горжанкин. По его словам, Федосеева-Шукшина потребовала вернуть имущество, когда часть денег уже была потрачена на лечение, таким образом поставив продюсера в сложную ситуацию, ведь теперь он должен 2,5 млн руб. своему помощнику, передает "Комсомольская правда".

Адвокаты актрисы уверены, что никакие деньги Алибасов не брал. Юлия Вербицкая также отметила в беседе с "Московским комсомольцем", что шоумен не явился в суд, продемонстрировав тем самым неуважение к бывшей жене.

Напомним, что Алибасов и Федосеева-Шукшина расстались после двух лет брака. Как говорила дочь актрисы, настоящей супружеской жизни у звезд никогда не было.