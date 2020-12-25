Должен 2,5 миллиона: директор Алибасова заявил о подставе Федосеевой-Шукшиной

Должен 2,5 миллиона: директор Алибасова заявил о подставе Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса некрасиво поступила с продюсером "На-На", считает представитель шоумена

После скандала из-за квартиры Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись. Заседание состоялось накануне в Москве, но продюсер "На-На" на суд не пришел. А пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин еще и упрекнул его бывшую в том, что из-за нее артист оказался в трудном положении.

Представитель Алибасова подчеркнул, что год для знаменитости выдался невероятно тяжелым: кража, покушение на убийство, тяжелая болезнь, а теперь еще и разрыв с женой. Катализатором он назвал инцидент с жилплощадью.

"Алибасов ни в чем не виноват. Он продал квартиру, имея на это полное право, будучи законным хозяином, чтобы выручить деньги на лечение",

– заявил журналистам Горжанкин. По его словам, Федосеева-Шукшина потребовала вернуть имущество, когда часть денег уже была потрачена на лечение, таким образом поставив продюсера в сложную ситуацию, ведь теперь он должен 2,5 млн руб. своему помощнику, передает "Комсомольская правда".

Адвокаты актрисы уверены, что никакие деньги Алибасов не брал. Юлия Вербицкая также отметила в беседе с "Московским комсомольцем", что шоумен не явился в суд, продемонстрировав тем самым неуважение к бывшей жене.

Напомним, что Алибасов и Федосеева-Шукшина расстались после двух лет брака. Как говорила дочь актрисы, настоящей супружеской жизни у звезд никогда не было.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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когда этот придурок приходит на передачи 1 канала то это что то орут как бешенные бегают по студии и что интересно ведущий не ставит на место а что орать то можно и спокойно или берет зло что не получилось очистить Федосееву присосались как присоски --не воспитанные вообще а еще себя называют интелегеннцией да здесь ею и не пахнет --хамы и оболдуи притом оба
Гость
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Алибасовы два в одном, что отец, что сын... вроде люди творчества, а поступки клиентов психдиспансеров
Гость
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Сын Бари на каждом перекрестке кричит о своем благосостоянии, даже фильм какой-то снял о своих доходах, а любимому папаше не может помочь? Теперь бегают по передачам деньги сшибают, выставляя себя полными уродами и придурками с драками и скандалами. Полное убожество и позорище!
Гость
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Тьфу....Оба надоели!
зиночка
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пусть продаст золотой унитаз нищий наш
Гость
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Пусть продаст золотой унитаз нищий наш
Гость
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О, Боги! Надо же было Федосеевой связать свою жизнь с этим лицедеем! Еще и квартиру ему отписала!)))) Театр без зрителей!
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