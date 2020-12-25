Кто из звезд распрощался с недвижимостью и бизнесом в 2020 году

Виктор Рыбин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Елена Воробей. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Никас Сафронов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пандемия оставила без заработка многих акул отечественного шоу-бизнеса

2020 год стал настоящим ударом по доходам богатых артистов. Многие звезды, вполне припеваючи жившие до пандемии, теперь вынуждены спасать себя, продавая бизнес и недвижимость.

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Под удар попала и знаменитая светская пара – Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко. Супруги вынужденно закрыли свои салоны красоты, которые совсем недавно начали работать, а также фитнес-зал. Сам Тарзан еще в самый разгар первой волны жаловался на отсутствие государственной поддержки.

Елена Воробей. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Елена Воробей, чьи доходы были вполне успешными из-за популярных юмористических выступлений, распрощалась с двухэтажной виллой в Черногории. Звезда продала свой дом, чтобы перестраховаться в столь тяжелое время. На фоне отмены гастролей Воробей собирает средства, чтобы можно было нормально прожить с семьей до возвращения к докризисному периоду.

Виктор Рыбин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В список попали и Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой. Пара лишилась своего спортивного комплекса в Долгопрудном, не успев толком достроить огромный объект. Продать его тоже не получилось, однако звезды смогли обойти беду благодаря помощи преданных друзей.

Никас Сафронов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Звездный художник Никас Сафронов также отказался от части своего недвижимого имущества. Мэтр продал три квартиры в Алании из-за финансового кризиса.

София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Не пощадила пандемия и звезду украинской эстрады Софию Ротару, которая не пожелала мириться с кризисом и отказалась от снижения стоимости своих выступлений. Звезда решила продать свой ялтинский отель "Вилла София" за 25 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что звезда "Физрука" Евгений Кулаков остался без работы из-за пандемии. Теперь мужчине нечем платить за ипотеку.

Егор МАЛКОВ

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