Пандемия оставила без заработка многих акул отечественного шоу-бизнеса

2020 год стал настоящим ударом по доходам богатых артистов. Многие звезды, вполне припеваючи жившие до пандемии, теперь вынуждены спасать себя, продавая бизнес и недвижимость.

Под удар попала и знаменитая светская пара – Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко. Супруги вынужденно закрыли свои салоны красоты, которые совсем недавно начали работать, а также фитнес-зал. Сам Тарзан еще в самый разгар первой волны жаловался на отсутствие государственной поддержки.

Елена Воробей, чьи доходы были вполне успешными из-за популярных юмористических выступлений, распрощалась с двухэтажной виллой в Черногории. Звезда продала свой дом, чтобы перестраховаться в столь тяжелое время. На фоне отмены гастролей Воробей собирает средства, чтобы можно было нормально прожить с семьей до возвращения к докризисному периоду.

В список попали и Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой. Пара лишилась своего спортивного комплекса в Долгопрудном, не успев толком достроить огромный объект. Продать его тоже не получилось, однако звезды смогли обойти беду благодаря помощи преданных друзей.

Звездный художник Никас Сафронов также отказался от части своего недвижимого имущества. Мэтр продал три квартиры в Алании из-за финансового кризиса.

Не пощадила пандемия и звезду украинской эстрады Софию Ротару, которая не пожелала мириться с кризисом и отказалась от снижения стоимости своих выступлений. Звезда решила продать свой ялтинский отель "Вилла София" за 25 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что звезда "Физрука" Евгений Кулаков остался без работы из-за пандемии. Теперь мужчине нечем платить за ипотеку.