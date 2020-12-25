Переживавшая трагедию актриса узнала, что другая женщина беременна от ее супруга

Брак Ирины Климовой с первым мужем Валерием Боровинских продлился около десяти лет, но дети у супругов так и не появились – актриса пережила выкидыш. Впоследствии звезда узнала и об изменах возлюбленного. Деталями произошедшего поделилась сама знаменитость.

Климова потеряла ребенка и сильно из-за этого переживала, а спустя два месяца с ней связалась девушка, представившаяся Ириной. Она оказалась любовницей Боровинских – их роман продолжался целый год, а актриса ничего не подозревала. Но на этом сюрпризы не закончились: Ирина ждала ребенка от мужа кинозвезды.

Боровинских уверял, что ничего не знал о беременности любовницы, и Климова нашла в себе силы простить актера. Звезды прожили вместе еще год, пока однажды артиста не обнаружила, что муж просто ушел из дома вместе с вещами.

По словам Климовой, отношения с актером изначально были сложными, но она надеялась, что после свадьбы все изменится. Боровинских пил, приходил домой избитым и из-за своей неготовности к детям даже уговаривал актрису на аборт, призналась она в эфире "Судьбы человека".

После развода звезда вышла замуж за Алексея Нилова. У супругов 17 лет назад родился сын Никита, но и второй брак Ирины тоже завершился разводом.