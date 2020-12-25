Кинозвезда позировала на фоне снежного пейзажа севера России

Пока российские звезды греются на курортах в жарких странах, Анастасия Макеева выбрала для себя экстремальный отдых. Актриса отправилась на север России, где снялась в купальнике на фоне снежных просторов.

Звезда опубликовала серию фото в "Инстаграм" на побережье Баренцева моря. Смелая артистка позировала в одном бикини, а из теплой одежды на ней были лишь шапка и ботинки.

Сама Макеева призналась, что подобный опыт у нее уже был и некоторые, возможно, помнят ее в кадры купальнике на Северном полюсе. По словам Анастасии, поездка в Мурманскую область сделала ее невероятно счастливой, и она не смогла уехать без снимков на фоне таких красивых пейзажей. "Был сильный шторм и ветер, что сносит с ног", – добавила артистка.

Поклонники артистки были поражены, ведь сейчас в поселке Печенега, где отдыха Макеева, 16-градусные морозы: "Фото огонь, фигура блеск, ну а энергия просто зашкаливает", "Отчаянная женщина! Восхищаюсь", "Какая смелая". Некоторые и вовсе решили, что зимние кадры – это фотошоп.

Недавно Макеева раскрыла подробности новых отношений после развода.