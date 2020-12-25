Бикини и теплая шапка: раздетая Макеева вышла на мороз

Бикини и теплая шапка: раздетая Макеева вышла на мороз
Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кинозвезда позировала на фоне снежного пейзажа севера России

Пока российские звезды греются на курортах в жарких странах, Анастасия Макеева выбрала для себя экстремальный отдых. Актриса отправилась на север России, где снялась в купальнике на фоне снежных просторов.

Звезда опубликовала серию фото в "Инстаграм" на побережье Баренцева моря. Смелая артистка позировала в одном бикини, а из теплой одежды на ней были лишь шапка и ботинки.

Сама Макеева призналась, что подобный опыт у нее уже был и некоторые, возможно, помнят ее в кадры купальнике на Северном полюсе. По словам Анастасии, поездка в Мурманскую область сделала ее невероятно счастливой, и она не смогла уехать без снимков на фоне таких красивых пейзажей. "Был сильный шторм и ветер, что сносит с ног", – добавила артистка.

Поклонники артистки были поражены, ведь сейчас в поселке Печенега, где отдыха Макеева, 16-градусные морозы: "Фото огонь, фигура блеск, ну а энергия просто зашкаливает", "Отчаянная женщина! Восхищаюсь", "Какая смелая". Некоторые и вовсе решили, что зимние кадры – это фотошоп.

Недавно Макеева раскрыла подробности новых отношений после развода.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Виноват Вашингтон: посольство РФ резко ответило на статью в американском СМИ

Журналисты США вводят в заблуждение своих читателей

Трубоукладчик "Фортуна" остановил строительство "Северного потока -2"

Судно успело отработать на объекте две недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей