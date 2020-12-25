Журналист рассчитывал нажиться на кончине мэтра

Великий советский актер и театральный режиссер Армен Джигарханян покинул этот мир 14 ноября. Однако вакханалия вокруг его имени не прекращается до сих пор. Сегодня бывшая супружница звезды Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, какой цирк хотели устроить из прощания с Арменом Борисовичем.



Оказалось, к украинской пианистке обратился любитель грязных скандалов телеведущий Андрей Малахов. От имени его программы артистке поступило предложение прийти поклониться гробу Джигарханяна. За это Виталине пообещали выплатить кругленькую сумму в размере одного миллиона рублей.

По словам Цымбалюк-Романовской, она сразу разгадала коварный план Малахова. Артистка уверена, что к телу мэтра ее никто бы не пустил. Пианистка обратила внимание, что на прощании присутствовало немало охранников. По ее мнению, бравые молодцы ждали именно артистку. Допускать бывшую супругу до хладного тела знаменитости не стали бы, зато у гроба легенды разгорелся бы настоящий скандал.

По мнению Виталины, Малахов всерьез рассчитывал поднять свои рейтинги за счет разборок на траурной церемонии, пишет издание "Дни.ру".

Ранее Виталина обрушилась на звезд из-за бывшего супруга. Киевская пианистка намекнула, что некоторые артисты страдают алкоголизмом.