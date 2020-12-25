Цымбалюк рассказала об унизительном предложении Малахова после смерти Джигарханяна

Цымбалюк рассказала об унизительном предложении Малахова после смерти Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:instagram.com/vitalinaromanovskaya
Журналист рассчитывал нажиться на кончине мэтра

Великий советский актер и театральный режиссер Армен Джигарханян покинул этот мир 14 ноября. Однако вакханалия вокруг его имени не прекращается до сих пор. Сегодня бывшая супружница звезды Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, какой цирк хотели устроить из прощания с Арменом Борисовичем.

Оказалось, к украинской пианистке обратился любитель грязных скандалов телеведущий Андрей Малахов. От имени его программы артистке поступило предложение прийти поклониться гробу Джигарханяна. За это Виталине пообещали выплатить кругленькую сумму в размере одного миллиона рублей.

По словам Цымбалюк-Романовской, она сразу разгадала коварный план Малахова. Артистка уверена, что к телу мэтра ее никто бы не пустил. Пианистка обратила внимание, что на прощании присутствовало немало охранников. По ее мнению, бравые молодцы ждали именно артистку. Допускать бывшую супругу до хладного тела знаменитости не стали бы, зато у гроба легенды разгорелся бы настоящий скандал.

По мнению Виталины, Малахов всерьез рассчитывал поднять свои рейтинги за счет разборок на траурной церемонии, пишет издание "Дни.ру".

Ранее Виталина обрушилась на звезд из-за бывшего супруга. Киевская пианистка намекнула, что некоторые артисты страдают алкоголизмом.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Гость
да ТС хранила очаг только не для армэнки а для себя и своего сыночка а теперь шастает по программам и рассказывает сказки о любви позорище!!
А сколько прыгала по программам каракатица Цышка, очерняя Татьяну? И в СМИ постоянно сбрасывает сплетни. Татьяна Сергеевна имеет полное право сказать свою правду! Тем более на телевидении она редкий гость.
Те кто пишут гадости про пожилую жену АБ заказной фейковый шлак.
Гость
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да ТС хранила очаг только не для армэнки а для себя и своего сыночка а теперь шастает по программам и рассказывает сказки о любви позорище!!
Гость
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Чрезвычайно глупо считать себя женой народного артиста, когда другая настоящая жена ждёт его в Америке и Армен Борисович регулярно туда ездит. Там есть дом, порог которого Цымбалюк ни разу не переступила и при этом ей хватало совести залезать на чужую супружескую постель в Старо-Конюшенном, пока Татьяна Сергеевна хранила семейный очаг в Далласе. Чужого мужа Цымбалюк считала своим, а её использовали для скромных сексуальных нужд, с функциями сиделки и прислужницы.
Что может быть унизительнее!
Татьяна
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Поргина,эта мымра, которая пиарилась на Караченцеве таскала его по всем передачам и здесь уселась размалеванная как пр...ка.Включаешь передачу Малахова или Борисова,а там все одни и те же лица-Руденко плакальщица,Поргина простигосподи,Старостина вечно орущая,не дает слова никому сказать,выперли и Серова,господи,этот то грешник что здесь делал с беременным животом....Какой то ужас,не хочется смотреть эту муть.Виталина молодец!!!!! Татьяна,с завитыми жидкими кудряшками, себе сделала большую кляксу .Как Жил Армен при Виталине,и как ушел при Власовой.....Позор Власовой,я так бы назвала эту переда
Гость
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Хохляцкая "буфетчица" !!!
Гость
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Как надоела-эта Виталина Цымбалюк,если уже бросил дедушка Армен Борисович,значит она любит только деньги.
Гость
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Раньше подобные предложения не смущали ее
Гость
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Опять же, Цымбалюк решила продемонстрировать поцелуй. А у Армена Борисовича плотно сжаты губы. Зная его участливое отношение к молоденьки актрискам, то можно не сомневаться что он вот так, по-отечески символично чмокает многих, тех же медсестер что приглашала Цы, чтоб не особо утруждать себя.. И вообще такое впечатление, что сценический поцелуй репетируют. Опять Цымбалюк в глупом положении. И так во всём.
Гость
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Валерий
Дебилы ЖОПОГОЛОВЫЕ
Да Романовской надо памятник поставить - 15 лет <цензура> Дж. подтирала памперсы меняла, следила за ним.
Поэтому он и был ЖИВ.
Потом жидрвская мразь Рудинштейн с подонками 1-<цензура> ТВ канала их развели.
Тут же нарисовались пасынок и бывшая женушка, которая кинула ДЖ. на 150 миллионов баксов (продала его дом в США)
Когда. переписал все на них. он стал никому не нужен.
Я еще тогда предполагал. что лишившись Романовской ему конец
Так и есть - думаю он страшно жалел, что так сделал.
А придурку под ником "Гость", на том свете тоже будет не сладко - дебилизм не лечится
Все что вы говорите - это не о любви, это о работе сиделки и прислужницы. Пролезла в жены путем манипуляций над сознанием пожилого человека. Многие старики с годами становятся доверчивыми. Этим и воспользовалась Виталина. Она всё время крутится около и устраивает "показательные выступления" Только одна не задача: Джигарханян НИКОГДА НЕ УХАЖИВАЛ ЗА ЦЫМБАЛЮК и НЕ оказывал ей знаков внимания. По-настоящему любящий мужчина всегда заботится о любимой, не зависимо от возраста. Все что АБ продемонстрировал, так это глубокое равнодушие к Вите. А пожив в браке с ней, закономерно стал раздражаться.
Валерий
Ответить
Дебилы ЖОПОГОЛОВЫЕ
Да Романовской надо памятник поставить - 15 лет <цензура> Дж. подтирала памперсы меняла, следила за ним.
Поэтому он и был ЖИВ.
Потом жидрвская мразь Рудинштейн с подонками 1-<цензура> ТВ канала их развели.
Тут же нарисовались пасынок и бывшая женушка, которая кинула ДЖ. на 150 миллионов баксов (продала его дом в США)
Когда. переписал все на них. он стал никому не нужен.
Я еще тогда предполагал. что лишившись Романовской ему конец
Так и есть - думаю он страшно жалел, что так сделал.
А придурку под ником "Гость", на том свете тоже будет не сладко - дебилизм не лечится
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