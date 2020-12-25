Издевательство над народом: Соседов прокомментировал свадьбу Киркорова

Издевательство над народом: Соседов прокомментировал свадьбу Киркорова
Филипп Киркоров. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он полагает, что звезды попросту насмехаются над людьми

Музыкальный критик Сергей Соседов полагает, что любые домыслы о женитьбе певца – "собачий бред", ответив на заявление знакомой Киркорова, что в ближайшее время король эстрады собирается снова связать себя узами брака.

Напомним, Алена Кравец сообщила, что на Рублевке все обсуждают предстоящее торжественное событие. Слухи об этом подогревал и сам Киркоров, публикуя снимки из свадебного салона. Кравец уверяет, что праздничное событие состоится в ближайшее время, но кто станет избранницей артиста неизвестно. 

Соседов заявил в беседе с РИА ФАН, что даже обсуждать такую новость смехотворно и ниже его достоинства. По его мнению, подобной новостью звезды попросту издеваются над народом.

"Они же смеются над всеми, хохочут", – объяснил критик.

Он назвал все заявления на этот счет абсурдом и бредом. Отметив, что никаких слухов о свадьбе Киркорова в звездных кругах не слышал. 

Предполагаемыми невестами короля эстрады называют мать Аллы-Виктории и Мартина. До сих пор певец не рассекретил ее личность. Другой кандидатурой называют подругу артиста диджея Екатерину Гусеву. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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Какое издевательство? Да мне глубоко плевать женится не женится, он родил или ему родили, даже жив он или нет. Хотя последнего не желаю никому.
Иваныч
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Ёооооо!!! Филя в свадебном платье!!! Да, замуж выходит
Гость
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Какая ГАДОСТЬ , это ваш киркоров!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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уровень деревенского пастуха собирающего утром стадо коров........
Гость
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у нас в поселке быки и то краше......
Гость
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Как все надоели, Ваши личные планы -это ваши планы, противно читать, слышать и одни и те же на огоньках, конечно, молодых не пропустят, потому что они уже никому не нужны будут.То показывают. кто с кем тусуется, ТОШНИТ!!!
Гость
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дурак да и только
Гость
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посмотрела анонс огонька и мне стало грустно и противно это ботоксная, безголосая масса старичков - ничего уже придумать не могут. много лет одно и тоже, с каждым годом все тупее шутки. вцепились мертвой хваткой - отстой
Гость
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ну какая народу разница за кого выходит замуж этот старый пердун киркоров,у него есть поклонники наверное вот им может быть это интересно. я вот просто одного не пойму,как казалось бы любимые артисты в недалёком прошлом,так могли остачертеть народу что видеть их не хотят.
Гость
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Что с нашими актёрам и - "звёздами " сегодня происходит ?! Готовы до гола раздеться - лишь бы попиарться ....Ещё эта бурхунова -брехунова достала своими заметками - сменила одного дедушку на другого и жжёт по полной . Видно от счастья ..ОБАЛДЕЛА ......
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