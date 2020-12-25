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Музыкальный критик Сергей Соседов полагает, что любые домыслы о женитьбе певца – "собачий бред", ответив на заявление знакомой Киркорова, что в ближайшее время король эстрады собирается снова связать себя узами брака.
Напомним, Алена Кравец сообщила, что на Рублевке все обсуждают предстоящее торжественное событие. Слухи об этом подогревал и сам Киркоров, публикуя снимки из свадебного салона. Кравец уверяет, что праздничное событие состоится в ближайшее время, но кто станет избранницей артиста неизвестно.
Соседов заявил в беседе с РИА ФАН, что даже обсуждать такую новость смехотворно и ниже его достоинства. По его мнению, подобной новостью звезды попросту издеваются над народом.
"Они же смеются над всеми, хохочут", – объяснил критик.
Он назвал все заявления на этот счет абсурдом и бредом. Отметив, что никаких слухов о свадьбе Киркорова в звездных кругах не слышал.
Предполагаемыми невестами короля эстрады называют мать Аллы-Виктории и Мартина. До сих пор певец не рассекретил ее личность. Другой кандидатурой называют подругу артиста диджея Екатерину Гусеву.
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