Из-за чего Ротару не дали спеть "Январскую вьюгу" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Из-за чего Ротару не дали спеть "Январскую вьюгу" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Манера певицы не пришлась по вкусу создателям киношедевра

Легендарная песня "Звенит январская вьюга" знакома каждому жителю России. Культовый фильм "Иван Васильевич меняет профессию" навсегда останется в золотой коллекции советского кино. Однако во время съемок киноленты не обошлось без звездных перипетий. Оказалось, что исполнять ставшую хитом композицию должна была София Ротару, но в последний момент ей отказали.

Роль супруги Шурика Зинаиды исполнила артистка Наталья Селезнева. Однако знаменитая композиция была спета совсем другой исполнительницей. Сначала с этой задачей попыталась справиться Ротару. Но она пела слишком проникновенно и низкий тембр ее голоса никак не сочетался с внешностью Селезневой.

В итоге организаторы решили перезаписать песню и пригласили певицу Нину Бродскую. При этом артистке пришлось несколько раз перепевать "Январскую вьюгу" – угодить режиссеру Леониду Гайдаю было не так-то просто, напоминает "Рамблер".

Впрочем, позже мэтр признавался, что просил Бродскую из раза в раз перепевать композицию для того, чтобы подметить ее движения и объяснить Селезневой, как двигаться во время исполнения песни.

К слову, недавно в Сеть попала фотография Софии Ротару без фотошопа. 

Ольга ФЕДОРОВА

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