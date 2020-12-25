Плюс к солидной пенсии: Поргина решила получить от театра большие деньги

Плюс к солидной пенсии: Поргина решила получить от театра большие деньги
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Актриса любит бывать в Париже и Дубае, но на это выплат от государства не хватает

Людмила Поргина – частая гостья дорогих курортов. И иногда ее поклонники даже удивляются, насколько часто вдова Караченцова летает в Дубай или Париж, при условии, что сейчас актриса не работает. Звезда решила рассказать, откуда у нее деньги, а заодно призналась, что в скором времени, возможно, станет получать еще больше. 

Людмила Андреевна напомнила, что является заслуженной артисткой, поэтому получила надбавку к пенсии. Сейчас она получает 53 тысячи в месяц. Также актрисе помогают ее дети. 

Еще один источник дохода – половина зарплаты, которую ей выплачивает театр. Последние годы Поргина посвятила уходу за болеющим мужем, поэтому и перестала появляться на сцене. Но в театре ее не забыли. 

"Если я снова стану играть, зарплату мне восстановят, и она составит 100 тысяч. Это хорошие деньги", – поделилась вдова Караченцова с "Вечерней Москвой". 

Звезда также рассказала, зачем появляется на ток-шоу. По ее словам, она ходит туда, не для того, чтобы покупать драгоценности, а для того, чтобы помочь нуждающимся и тем, кому неоткуда ждать помощи. Ведь она понимает, что люди, особенно в провинции, живут на более меньшие деньги, которые зарабатываются непростым трудом. 

Ранее Людмила Поргина ввязалась в скандал с тайной любовницей Этуша. Актриса даже пригрозила своей обидчице судом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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