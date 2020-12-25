Известная телеведущая раскрыла новые подробности болезни Фриске

Известная телеведущая раскрыла новые подробности болезни Фриске
Жанна Фриске. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Папарацци устроили настоящую охоту за знаменитостью

Прославившаяся благодаря шоу "Алена, блин!" журналистка Алена Жигалова рассказала, с каким трудом ей приходилось по крупицам собирать информацию о состоянии бывшей солистки группы "Блестящие" Жанны Фриске. Ведь в первое время общественность была уверена: история с болезнью певицы – обычный пиар ход.

Для того чтобы раскопать подробности резонансной истории, Жигаловой даже пришлось отправиться в Америку. Там журналистка в течение 10 дней рыла носом землю, чтобы разжиться сенсационными сведениями о любимице публики.

В то время многие считали, что информацию о ныне покойной артистке прессе сливал ее возлюбленный Дмитрий Шепелев. Однако, по словам Алены, это было вовсе не так. Корреспондентам самим приходилось вести разведку и охотиться за звездой с фотоаппаратами наперевес.

В результате Жигалова с командой узнали, что артистка находится онкоцентре. Папарацци удалось заснять Жанну вместе с мамой. Фотографии располневшей артистки тогда облетели всю страну. Своими воспоминаниями журналистка поделилась на шоу "Ходят слухи".

К слову, недавно стало известно, что Шепелев запрещает сыну Фриске приходить на могилу матери. Самого телеведущего последний раз видели на кладбище несколько лет назад.

Ольга ФЕДОРОВА

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