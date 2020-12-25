Болезнь дала осложнения на сердце

Лев Лещенко оказался в числе тех артистов, которые переболели коронавирусом еще во время первой волны. Однако артист уверен, что последствия инфекции опаснее, чем сама болезнь.

Лев Валерьянович рассказал, что сейчас чувствует себя нормально, однако подчеркнул, что после коронавируса обостряются определенные проблемы. Так, в его случае болезнь дала осложнения на сердце, которые дали о себе знать лишь спустя 2-3 месяца.

"Сердечная недостаточность небольшая. У всех переболевших людей сердце – слабое место", – поделился артист с РИА ФАН.

Более того, коронавирус заставил Лещенко пересмотреть свои ценности. И если раньше все переживали за свое благополучие, то в пандемии это отошло на второй план, ведь люди поняли, что здоровье гораздо важнее.

Певец находит в себе силы появляться на сцене. Так, Лев Валерьянович принял участие в съемках "Песни года", также зрители смогут увидеть его в новогодних выпусках передач Максима Галкина и Андрея Малахова. Также Лещенко не забывает выступать с благотворительными концертами.

При этом исполнитель попросил людей быть осторожнее и помнить о том, что "непростая болезнь" еще не отступила.

Ранее Лев Лещенко отреагировал на слухи о его бедственном финансовом положении. Возмущенный артист заявил, что его слова о безденежье неправильно поняли.