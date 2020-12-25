Фильм по-прежнему остается одной из любимых новогодних комедий людей по всему миру

Фильм "Один дома" вышел в прокат в 1990 году. Новогодняя кинолента о маленьком мальчике Кевине, которого в Рождества оставили одного дома, настолько полюбилась зрителям, что ее можно смело считать классическим праздничным фильмом. И даже 30 лет спустя люди по всему миру создают новогоднее настроение, смотря комедию с Маколеем Калкиным в главной роли. Как изменились актеры, расскажет "Утро.ру".

Маколей Калкин

Исполнителю главной роли пророчили блестящую карьеру. В свои 10 лет Калкин был номинирован на "Золотой глобус". Однако впоследствии актер стал заложником одной роли. Он снялся в продолжении киноленты, еще паре фильмов, а потом решил сделать перерыв в карьере.

За время своего отсутствия популярность артиста значительно угасла, поэтому исполнитель роли Кевина решил податься в музыку. Однако и тут ему не повезло: основанная им группа распалась через 4 года. Еще одним ударом для актера стала смерть сестры. После этого появились слухи о том, что Калкин пристрастился к алкоголю и наркотикам. Сейчас актер практически не появляется на экранах, однако спокойно это принимает.

Дэниэл Стерн

Тот самый бандит Марв после "Один дома" продолжил сниматься в комедиях, а также занялся озвучкой. Его голос звучал в мультфильме "Эй, Арнольд", "Гриффина" и "Симпсонах".

Всего Стерн исполнил более 70 ролей. Позже он попробовал себя в качестве режиссера, сценариста и продюсера, а в 2016 году стал членом Сената штата Калифорния.

Джо Пеши

Второй злодей Гарри был известен зрителям еще до "Один дома". До этого Пеши снимался в картинах Мартина Скорсезе и даже получил "Оскар" за фильм "Славные парни".

В конце 90-х актер решил уйти в музыкальную индустрию и появлялся на экранах лишь "по приглашению друзей".

Кэтрин О’Хара

Мама Кевина стала самой настоящей звездой 90-х. На ее счету не только съемки в "Один дома", но и известный "Битлджус" и многие другие работы. Однако Кэтрин все-таки не оставила любимое дело и продолжила озвучивать мультфильмы. Ее голос можно услышать в "Цыпленке Цыпе", "Лесной братве".

Также актриса снималась в сериалах, например, в "Лемони Сникет: 33 несчастья" или "Байки из склепа".

Джон Херд

Актер снялся в "Один дома" уже будучи известным взрослой аудитории. А вот для молодого поколения он запомнился по роли отца Кевина. После съемок в новогодней комедии артист продолжил сниматься не только в кино, но и в сериалах.

В 2017 Джона Херда не стало. Актер скончался на 73-м году жизни от осложнений после операции на спине.





