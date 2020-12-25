"Синдром ученика": популярный певец оробел при виде Пугачевой

"Синдром ученика": популярный певец оробел при виде Пугачевой
Алла Пугачева. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист рос на песнях Примадонны и не на шутку смутился

Алла Пугачева по праву считается признанной королевой эстрады. Знаменитость пользуется уважением коллег по звездному цеху. При этом более молодые артисты зачастую благоговеют перед Примадонной. Такая участь постигла и любимца миллионов Диму Билана.

Недавно певец признался, что не может подобрать слов при общении с Аллой Борисовной.  И это при том, что две звезды даже совместно исполняли популярную песню "Не отрекаются любя".

Высокий статус легендарной исполнительницы заставляет Билана робеть. О своих чувствах артист поведал на очередном выпуске ютуб-шоу "ДаДа – НетНет".

Певец пояснил, что знаком с творчеством Аллы Борисовны с самого детства. И при виде Примадонны, он чувствует себя неопытным "студентом".

"У меня есть синдром ученика", – сетует исполнитель хита "Невозможное возможно". 

К слову, недавно Пугачева лично прокомментировала слух о новом омоложении. Певица заявила, что обладает хорошими природными данными.

Ольга ФЕДОРОВА

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