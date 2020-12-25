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Алла Пугачева по праву считается признанной королевой
эстрады. Знаменитость пользуется уважением коллег по звездному цеху. При этом
более молодые артисты зачастую благоговеют перед Примадонной. Такая участь постигла
и любимца миллионов Диму Билана.
Недавно певец признался, что не может подобрать слов при общении с Аллой Борисовной. И это при том, что две звезды даже совместно исполняли популярную песню "Не отрекаются любя".
Высокий статус легендарной исполнительницы заставляет Билана робеть. О своих чувствах артист поведал на очередном выпуске ютуб-шоу "ДаДа – НетНет".
Певец пояснил, что знаком с творчеством Аллы Борисовны с самого детства. И при виде Примадонны, он чувствует себя неопытным "студентом".
"У меня есть синдром ученика", – сетует исполнитель хита "Невозможное возможно".
К слову, недавно Пугачева лично прокомментировала слух о новом омоложении. Певица заявила, что обладает хорошими природными данными.
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