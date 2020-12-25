"Богиня": звезда "Кухни" показала откровенные фото

"Богиня": звезда "Кухни" показала откровенные фото
Маша Гробань. Фото: instagram.com/gorban_masha/
Однако актрису обвинили в излишней худобе

Мария Горбань решила устроить себе отпуск и улетела поближе к морю. Сейчас звезда "Кухни" отдыхает на Бали. Актриса не забывает радовать поклонников откровенными снимками в бикини, однако под одной из таких фотографий подписчики затравили знаменитость за излишнюю худобу. Артистка не стала молчать и ответила хейтерам. 

Звезда удивилась, что у кого-то хватает времени строчить ей злобные комментарии и обсуждать ее фигуру. Один раз ей даже пришлось закрыть комментарии.

"Где же теперь великие писюльки будут самоутверждаться и высказываться о моей худобе... странно, но подобные комментарии чаще всего пишут мужчины и женщины в зрелом возрасте", – возмутилась Горбань (орфография и пунктуация сохранены). 

Своим злопыхателям актриса посоветовала обратить внимание на что-то более важное. Свои наставления актриса сопроводила солнечными фотографиями с пляжа, на которых она запечатлена в купальнике, подчеркнувшем достоинства. 

В комментариях пользователи "Инстаграма" поддержали артистку. "Можно только завидовать такой фигуре, как всегда шикарная", "Суперская фигура! Всем бы хотелось, но не каждая сможет быть в такой форме", "Богиня", "Фигура мечты", – написали поклонники. 

Ранее Мария вспомнила о страшной ситуации на съемках, которая чуть не стоила ей жизни. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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