Однако актрису обвинили в излишней худобе

Мария Горбань решила устроить себе отпуск и улетела поближе к морю. Сейчас звезда "Кухни" отдыхает на Бали. Актриса не забывает радовать поклонников откровенными снимками в бикини, однако под одной из таких фотографий подписчики затравили знаменитость за излишнюю худобу. Артистка не стала молчать и ответила хейтерам.

Звезда удивилась, что у кого-то хватает времени строчить ей злобные комментарии и обсуждать ее фигуру. Один раз ей даже пришлось закрыть комментарии.

"Где же теперь великие писюльки будут самоутверждаться и высказываться о моей худобе... странно, но подобные комментарии чаще всего пишут мужчины и женщины в зрелом возрасте", – возмутилась Горбань (орфография и пунктуация сохранены).

Своим злопыхателям актриса посоветовала обратить внимание на что-то более важное. Свои наставления актриса сопроводила солнечными фотографиями с пляжа, на которых она запечатлена в купальнике, подчеркнувшем достоинства.

В комментариях пользователи "Инстаграма" поддержали артистку. "Можно только завидовать такой фигуре, как всегда шикарная", "Суперская фигура! Всем бы хотелось, но не каждая сможет быть в такой форме", "Богиня", "Фигура мечты", – написали поклонники.

Ранее Мария вспомнила о страшной ситуации на съемках, которая чуть не стоила ей жизни.