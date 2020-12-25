В один момент актер потерял сразу нескольких близких людей

Алексей Гаврилов получил популярность благодаря съемкам в сериале "Универ", в котором он исполнил роль Гоши. Однако в один момент актер пропал с экранов. Оказалось, что так поступить его заставили жизненные обстоятельства.

Сначала артист потерял отца. Его смерть стала настоящим ударом для Гаврилова, но однако на этом черная полоса не закончилась. Спустя время не стало бизнес-партнера звезды "Универа", которого он называл "бизнес-папа". Однако последней каплей стала смерть еще не рожденной дочери.

У его жены была замершая беременность. На помощь в этот момент пришла коллега Гаврилова Мария Кожевникова, которая тут же отвезла супругу актера в больницу при Администрации президента, где женщину прооперировали.

"Я потом долго восстанавливал Марину… Тяжелая была ситуация. Период потерь", - поделился Алексей с Суреном Каграмановым в ютуб-шоу "Лучше – правду".

К счастью, в 2018 году актер все-таки стал отцом. На свет появился мальчик Соломон. Однако и тут не обошлось без трудностей. Алексей чуть не потерял и жену, и ребенка, потому что роды проходили на островах, где не было квалифицированных врачей.

Но рождение сына не помогло актеру выбраться из депрессии. В итоге жена подала на развод. Сам Гаврилов считает, что на это повлияли те потери, которые ему пришлось пережить.

Ранее коллега "Гоши" Арарат Кещян оказался в центре скандала. В СМИ появились сообщения о том, что актера лишили прав за серьезное нарушение правил дорожного движения. После исполнитель роли Майкла опровергнул слухи, заявив, что его "заказали".