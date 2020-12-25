Как сейчас выглядит старший сын Меладзе и Джанабаевой

Как сейчас выглядит старший сын Меладзе и Джанабаевой
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мальчик болезненно воспринимает популярность родителей

Альбина Джанабаева подарила первого сына Валерию Меладзе в 2004 году. Мальчика назвали Костей. Когда экс-солистка "ВИА Гры" родила ребенка, певец еще был женат на своей первой супруге Ирине Малухиной. Вскоре молодому человеку исполнится 17 лет. Однако наследник решил не идти по стопам звездных родителей. Напротив, он не выносит публичности  и старается как можно реже выходить в свет. 

Сам Валерий Меладзе любит рассказывать, что его сын делает большие успехи в учебе и проявляет интерес к науке. Более того, певец честно признается, что ему повезло с детьми, потому что они растут самостоятельными и знают, как себя нужно вести. Родители лишь подсказывают, в каком направлении нужно двигаться.

Константин старается жить, как и другие его сверстники, не привлекая к себе слишком много внимания. И сколько бы родители не объясняли ему, что это нормально, что люди их узнают, любое появление на публике становится для него настоящим испытанием, пишет "7дней". А если кто-то пытается его сфотографировать, то он всегда просит удалить снимок. 

Свободное время наследник Меладзе и Джанабаевой посвящает науке, технике и спорту. Но и гены дают о себе знать, потому что иногда Костя может сесть за пианино и что-нибудь сыграть. 

При этом мама мальчика рассказывала "ВокругТВ", что ее сын не сидит в социальных сетях, хотя и является активным пользователем. 

Родители принимают нежелание наследника выступать на сцене и уважают его решение не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. 

Ранее Альбина Джанабаева призналась, что не хотела бы оказаться на месте первой жены Меладзе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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