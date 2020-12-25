Футболист считает, что вся жизнь с телеведущей была сплошным скандалом

Обычно Андрей Аршавин мало комментирует свои прошлые отношения. Бурный роман с Юлией Барановской завершился рождением трех детей и взаимными упреками. Накануне Андрей прошелся по бывшей, заявив, что она отъявленная скандалистка и никогда не идет на компромисс.



Так именитый футболист прокомментировал ситуацию с сыном Арсением. Барановская отдала ребенка в спортивную академию "Спартака", хотя отец мальчика, как известно, всегда играл за "Зенит" и не может питать теплых чувств к московской команде.

Аршавин считает, что у него нет шансов "переманить" ребенка в родной клуб. В этом деле не обойтись без разрешения матери Арсения, а она на это ни за что не пойдет, убежден футболист.

"Для этого нужно договариваться с мамой, а это невозможно", – сетует он.

Именитый спортсмен добавил, что на протяжении всех 10 лет совместной жизни влюбленные постоянно конфликтовали. Для того чтобы Арсений пошел по стопам родителя и тренировался в клубе "Зенит", он должен переехать в Санкт-Петербург и жить с отцом. Об этом, учитывая напряженные отношения между бывшими влюбленными, и говорить нечего.

Напомним, новый виток конфликта между футболистом и телеведущей начался после того, как Андрей через суд попытался снизить алименты на детей. Откровениями о личной жизни он поделился в беседе с авторами ютуб-канала Nobel.