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Обычно Андрей Аршавин мало комментирует свои прошлые
отношения. Бурный роман с Юлией Барановской завершился рождением трех детей и
взаимными упреками. Накануне Андрей прошелся по бывшей, заявив, что она
отъявленная скандалистка и никогда не идет на компромисс.
Так именитый футболист прокомментировал ситуацию с сыном Арсением. Барановская отдала ребенка в спортивную академию "Спартака", хотя отец мальчика, как известно, всегда играл за "Зенит" и не может питать теплых чувств к московской команде.
Аршавин считает, что у него нет шансов "переманить" ребенка в родной клуб. В этом деле не обойтись без разрешения матери Арсения, а она на это ни за что не пойдет, убежден футболист.
"Для этого нужно договариваться с мамой, а это невозможно", – сетует он.
Именитый спортсмен добавил, что на протяжении всех 10 лет совместной жизни влюбленные постоянно конфликтовали. Для того чтобы Арсений пошел по стопам родителя и тренировался в клубе "Зенит", он должен переехать в Санкт-Петербург и жить с отцом. Об этом, учитывая напряженные отношения между бывшими влюбленными, и говорить нечего.
Напомним, новый виток конфликта между футболистом и телеведущей начался после того, как Андрей через суд попытался снизить алименты на детей. Откровениями о личной жизни он поделился в беседе с авторами ютуб-канала Nobel.
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