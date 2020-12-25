"Договориться невозможно": Аршавин выдал подробности отношений с Барановской

"Договориться невозможно": Аршавин выдал подробности отношений с Барановской
Андрей Аршавин. Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Футболист считает, что вся жизнь с телеведущей была сплошным скандалом

Обычно Андрей Аршавин мало комментирует свои прошлые отношения. Бурный роман с Юлией Барановской завершился рождением трех детей и взаимными упреками. Накануне Андрей прошелся по бывшей, заявив, что она отъявленная скандалистка и никогда не идет на компромисс.

Так именитый футболист прокомментировал ситуацию с сыном Арсением. Барановская отдала ребенка в спортивную академию "Спартака", хотя отец мальчика, как известно, всегда играл за "Зенит" и не может питать теплых чувств к московской команде.

Аршавин считает, что у него нет шансов "переманить" ребенка в родной клуб. В этом деле не обойтись без разрешения матери Арсения, а она на это ни за что не пойдет, убежден футболист.

"Для этого нужно договариваться с мамой, а это невозможно", – сетует он.

Именитый спортсмен добавил, что на протяжении всех 10 лет совместной жизни влюбленные постоянно конфликтовали. Для того чтобы Арсений пошел по стопам родителя и тренировался в клубе "Зенит", он должен переехать в Санкт-Петербург и жить с отцом. Об этом, учитывая напряженные отношения между бывшими влюбленными, и говорить нечего.

Напомним, новый виток конфликта между футболистом и телеведущей начался после того, как Андрей через суд попытался снизить алименты на детей. Откровениями о личной жизни он поделился в беседе с авторами ютуб-канала Nobel.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Она мать твоих детей. Недостойно обсуждать характер своей жены в интернете.Какой бы ты ни был футболист в прошлом, но в настоящем сохраняй достоинство мужа и человека.Уменьшение суммы алиментов на детей явно не красит репутацию Аршавина
Гость
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Абсолютная хабалка, пытается учить жить родив 3 сыновей не состоя в браке , это дно, тупая и упертая, как баран, пардон барановская
ГостьЛюдмила
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То, что она скандалистка, видно по передаче "Мужское и Женское" Ведет себя по-хамски с людьми ( иногда это не очень хорошие люди), но никто не может унижать людей така, как это делает она или Гордон. За свои оскорбительные слова, она чувствует безнаказанность. И правда говорят, "ЧЕМ НИЖЕ ИНТЕЛЛЕКТ - ТЕМ БОЛЬШЕ ОСКОРБЛЕНИЙ!"
Проходящий мимо
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Гость
то, что она скандалистка и к бабке ходить не надо, стоит посмотреть "м\ж" с ее участием и это будет понятно на второй - третьей передаче. Ребята, знаменитые и еще не очень, избегайте таких стервоз. Разводняком пахнет за 100 м.
Так и Аршавин не новогодний подарок...
Гость
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то, что она скандалистка и к бабке ходить не надо, стоит посмотреть "м\ж" с ее участием и это будет понятно на второй - третьей передаче. Ребята, знаменитые и еще не очень, избегайте таких стервоз. Разводняком пахнет за 100 м.
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