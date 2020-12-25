Телеведущие останутся в эфире ТНТ

Подошли к завершению съемки "Дома-2". Вчера был отснят последний выпуск, который зрители увидят совсем скоро – 30 декабря. Однако, чем ближе завершение проекта, тем больше слухов появляется.

Так, бессменные ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина останутся на телеканале ТНТ. Их совместное шоу "Бородина против Бузовой", которое они ведут по очереди, будет выходить в эфир. Однако формат все-таки придется изменить.

Если раньше в студии обсуждали проблемы участников "Дома-2", то теперь телеведущие будут решать конфликты между обычными людьми. Возможно, уже в конце января зрители увидят новое ток-шоу, пишет "Комсомольская правда".

При этом в студии также будут появляться бывшие участники телестройки и звезды, которые поделятся своими проблемами с аудиторией.

К слову, до конца неясно, куда же все-таки переедет проект. И если сначала поговаривали, что теперь "Дом-2" будут транслировать на "Пятнице!" или СТС, то руководство этих телеканалов уже успело откреститься от передачи.

Все осложняется тем, что мало кто сможет платить большие деньги за производство шоу.

"Проект дорогой в производстве, при этом интерес аудитории к нему последние годы снижался. Пока остаются небольшие шансы, что он будет идти на онлайн платформе или на мелком канале",

– подытожила один из экс-менеджеров проекта.

Ранее бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков показал фото постаревшей Бузовой после закрытия проекта.