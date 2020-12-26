Певец решил лично развеять все домыслы о предстоящей свадьбе

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров прокомментировал слухи о своей женитьбе, распространенные светской львицей Аленой Кравец, которая ранее заявила о готовящемся торжестве певца. Модель успела распространить новость о том, что в ближайшее время народный артист свяжет себя брачными узами.



Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Филипп Бедросович готовится к тайному бракосочетанию. Поводом для новых сплетен стало фото со свадебного салона, опубликованного модельером Аникой Керимовой. Правда, девушка сразу уже уточнила, что шьет одежду певцу не для свадебного торжества, а для выступлений. Поклонники, тем не менее, принялись гадать, кто смог завоевать сердце российского исполнителя.

Пока артист хранил молчание, поделиться подробностями решила светская львица Алена Кравец. Певица сообщила, что предстоящее свадебное торжество стало главным предметом обсуждения на Рублевке.

Наконец, общий ажиотаж решил прокомментировать сам Киркоров, которому слухи пришлись не по душе. Филипп отреагировал на свою "свадьбу", не скрывая раздражения.

"Понятия не имею, кто такая Кравец и о чем речь. Какая-то очередная глупость", – заявил музыкант, комментируя происходящее.

Как пишет mk.ru, сама Кравец же утверждает о предстоящей свадьбе Киркорова с абсолютной уверенностью, ссылаясь на то, что артист оказался замеченным в свадебном салоне. А сам Киркоров давно ходит в холостяках – поэтому слухи так широко расползлись.

Ситуацию прокомментировал ранее известный музыкальный критик Сергей Соседов, который назвал заявления Кравец "собачьим бредом". По словам мужчин, таким образом звезды насмехаются над народом, который принимает подобные слухи, распространяемые в около светских кругах, за чистую монету.