СМИ: вдову Табакова экстренно увезли в больницу

СМИ: вдову Табакова экстренно увезли в больницу
Марина Зудина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрисе придется провести под присмотром врачей несколько дней

Марина Зудина, вдова Табакова, была экстренно госпитализирована. Об этом стало известно журналистам.

Как сообщает РЕН ТВ, у артистки вертебро-базилярная недостаточность, то есть нарушение функционирования головного мозга из-за ослабления кровотока.

Как пишет телеграм-канал Mash, звезде стало плохо у себя дома, у нее закружилась голова. 

Позже актриса в разговоре с РИА "Новости" опровергла данную информацию. Она отметила, что с ней все в порядке. 

55-летняя Зудина – звезда российского кино и театра. Знаменитость была замужем за Олегом Табаковым, который умер в 2018 году. Артистка растит сына Павла и дочь Марию от мэтра. 

Полина ИВАНОВА

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