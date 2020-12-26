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Марина Зудина, вдова Табакова, была экстренно госпитализирована. Об этом стало известно журналистам.
Как сообщает РЕН ТВ, у артистки вертебро-базилярная недостаточность, то есть нарушение функционирования головного мозга из-за ослабления кровотока.
Как пишет телеграм-канал Mash, звезде стало плохо у себя дома, у нее закружилась голова.
Позже актриса в разговоре с РИА "Новости" опровергла данную информацию. Она отметила, что с ней все в порядке.
55-летняя Зудина – звезда российского кино и театра. Знаменитость была замужем за Олегом Табаковым, который умер в 2018 году. Артистка растит сына Павла и дочь Марию от мэтра.
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