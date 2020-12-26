Актер пришел в восторг от того, как выглядит певица

25 декабря зрителям показали полуфинал шоу "Голос". В программе выступила Лолита, которая недавно сильно похудела и похорошела. Оценил по достоинству фигуру артистки ведущий проекта Дмитрий Нагиев.

Лолита исполнила свой хит "Ориентация – север" с подопечными Сергея Шнурова Дмитрием Венгеровым и Марией Русаковой. На сцену программы певица вышла в черном облегающем комбинезоне со стразами и прозрачным декольте. Наряд выгодно подчеркнул достоинства звезды.

Когда номер закончился, Нагиев представил знаменитость как "освободившуюся от предрассудков и лишнего веса Лолиту". Актер отметил, что артистка хорошо выглядит, что смутило ее.

Лолита, уходя со сцены, сказала, что лучше уйдет задом, ведь спереди она выглядит лучше. На что Нагиев ответил, что с такого ракурса тоже все прекрасно. Певица лишь обернулась на такие слова и молча удалилась.

Ранее Лолита, которая сбросила 17 килограммов после развода, рассказала, в чем секрет ее стройности.