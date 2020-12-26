Экс-солист "Отпетых мошенников" открестился от дочери после теста ДНК

Экс-солист "Отпетых мошенников" открестился от дочери после теста ДНК
Игорь Богомазов. Фото: Darya Orlova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда 1990-х не желает общаться с наследницей

Игорь Богомазов, который несколько лет назад покинул группу "Отпетые мошенники", пять лет состоял в отношениях с Юлией Некрасовой. У пары родилась дочь Варвара, но исполнитель не желает общаться с ней. 

Как рассказала Некрасова, почти сразу после родов Богомазов начал устраивать скандалы, сомневаясь в том, что девочка – его дочь. В итоге девушка устала от ссор и выходок артиста, который, по ее словам, часто злоупотреблял алкоголем, и они расстались. 

В итоге отец и дочь сдали ДНК-тест, который доказал их родство. Некоторое время Богомазов общался с наследницей, а потом перестал. Однако, по словам Некрасовой, за 20 лет он не проявлял особого интереса к дочери. К слову, артист должен почти шесть миллионов рублей алиментов на Варвару. Некрасова считает, что во многом на поведение Богомазова влияет его новая супруга Виктория. 

Она добавила, что артист не общается с матерью и сестрой. Сейчас он иногда дает концерты и ходит по различным шоу. Сам Богомазов не стал комментировать "Комсомольской правде" эту информацию. 
Полина ИВАНОВА

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