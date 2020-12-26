Игорь Богомазов, который несколько лет назад покинул группу "Отпетые мошенники", пять лет состоял в отношениях с Юлией Некрасовой. У пары родилась дочь Варвара, но исполнитель не желает общаться с ней.

Как рассказала Некрасова, почти сразу после родов Богомазов начал устраивать скандалы, сомневаясь в том, что девочка – его дочь. В итоге девушка устала от ссор и выходок артиста, который, по ее словам, часто злоупотреблял алкоголем, и они расстались.





В итоге отец и дочь сдали ДНК-тест, который доказал их родство. Некоторое время Богомазов общался с наследницей, а потом перестал. Однако, по словам Некрасовой, за 20 лет он не проявлял особого интереса к дочери. К слову, артист должен почти шесть миллионов рублей алиментов на Варвару. Некрасова считает, что во многом на поведение Богомазова влияет его новая супруга Виктория.



